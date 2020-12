UK Charts: FIFA 21 verdrängt Assassin’s Creed Valhalla von der Spitze

"FIFA 21" springt an die Spitze der britischen Software-Charts.

Passend zum Start in die neue Woche erreichten uns die aktuellen Software-Charts aus Großbritannien, die wie gehabt von UKIE und ChartTrack erhoben wurden.

Wie sich einem Blick auf die Charts entnehmen lässt, kletterte in der vergangenen Woche ein alter Bekannter an die Spitze. Die Rede ist von Electronic Arts‘ Fußball-Simulation „FIFA 21“, die in den europäische Software-Charts in den vergangenen Wochen zu den Stammgästen gehörte.

Zum Thema: UK Charts: Cyberpunk 2077 rutscht nach unten

Auf den weiteren Plätzen machten es sich der bisherige Spitzenreiter „Assassin’s Creed Valhalla“, die Lebens-Simulation „Animal Crossing: New Horizons“ sowie „Mario Kart 8 Deluxe“ gemütlich. „Cyberpunk 2077“ rutschte nach den Negativmeldungen der näheren Vergangenheit auf den achten Rang ab.

Anbei die Übersicht über die Top 10 der britischen Software-Charts.

UK: Die Top 10 der vergangenen Woche

1. (4) FIFA 21

2. (1) Assassin’s Creed Valhalla

3. (5) Animal Crossing: New Horizons

4. (7) Mario Kart 8 Deluxe

5. (2) Call of Duty: Black Ops Cold War

6. (6) Spider-Man: Miles Morales

7. (9) Just Dance 2021

8. (3) Cyberpunk 2077

9. (10) Super Mario 3D All-Stars

10. (11) Minecraft (Switch)

Quelle: ChartTrack /UKIE

