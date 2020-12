Elden Ring: Zahlreiche Gemeinsamkeiten mit Dark Souls?

Wie der Gaming-Journalist Federico Fossetti in Erfahrung gebracht haben möchte, wird From Softwares kommendes Projekt "Elden Ring" zahlreiche Gemeinsamkeiten mit der "Dark Souls"-Reihe aufweisen. Darüber hinaus ist ein weiteres Mal die Rede davon, dass sich das Rollenspiel in seiner finalen Entwicklungsphase befindet.

"Elden Ring" soll sich in der finalen Phase der Entwicklung befinden.

Während sich die Entwickler von From Software in den vergangenen Monaten vornehm zurückhielten, lieferte uns die Gerüchteküche zuletzt regelmäßig neue Kost zu „Elden Ring“.

Für die neuesten Spekulationen rund um das Fantasy-Abenteuer sorgte der italienische Gaming-Journalist Federico Fossetti, der unter anderem berichtete, dass sich „Elden Ring“ in der finalen Phase der Entwicklung befindet. Dabei decken sich Fossettis Aussagen mit den Meldungen, die uns vor wenigen Wochen erreichten und ebenfalls davon sprachen, dass sich das Rollenspiel mit großen Schritten seiner Fertigstellung nähert.

Führte COVID-19 zu einer Verschiebung auf 2021?

Im Rahmen seiner Aussagen geht Fossetti allerdings noch einen Schritt weiter und möchte in Erfahrung gebracht haben, dass „Elden Ring“ im Prinzip schon in diesem Jahr hätte veröffentlicht werden können. Allerdings führten die COVID-19-Krise und die damit verbundenen Umzüge in das Home-Office auch bei From Software für zu Verzögerungen. Diese wiederum sorgten für eine Verschiebung auf das Jahr 2021.

Zum Thema: Elden Ring: Präsentation des Rollenspiels Anfang 2021?

Mit einem Blick auf die spielerische Umsetzung von „Elden Ring“ ergänzte der italienische Journalist, dass sich das Fantasy-Abenteuer wieder mehr den „Dark Souls“-Abenteuern orientiert. Während From Software bei den Arbeiten an „Sekiro: Shadows Die Twice“ zum Teil neue Wege ging, soll „Elden Ring“ die Spieler schnell an die klassische „Dark Souls“-DNA erinnern, die die Titel von Form Software zuletzt auszeichnete.

Somit können wir uns wohl erneut auf eine angenehm knackige Herausforderung freuen. From Software selbst wollte die aktuellen Gerüchte um „Elden Ring“ bisher nicht kommentieren.

Quelle: Comicbook

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Elden Ring