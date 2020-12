PS5: Weitere Auslieferungszahl eingetroffen

Die PS5 kam Mitte November auf den Markt, ohne dass bisher ein klassischer Ladenverkauf stattfand.

Einem Bericht von Digitimes zufolge hat Sony in den ersten vier Wochen nach dem Launch 3,4 Millionen Exemplare der PS5 ausgeliefert. Es wäre die höchste Zahl, die in einem solchen Zeitraum jemals von einer PlayStation-Konsole erreicht wurde.

Außerdem geht Digitimes davon aus, dass Sony im kommenden Jahr zwischen 16,8 und 18 Millionen PS5-Konsolen ausliefern möchte. Eine Beschleunigung der Lieferkette soll dabei behilflich sein. Dem asiatischen Markt, dem sich die Publikation vorrangig widmet, sollen ab Januar 2021 weitere Exemplare der PS5 zur Verfügung gestellt werden.

— Dr. Serkan Toto / Kantan Games Inc. (@serkantoto) December 29, 2020