The Elder Scrolls: Netflix-Adaption in Arbeit?

"The Elder Scrolls": Befindet sich eine Netflix-Umsetzung in Arbeit?

In den vergangenen Jahren wurden verschiedene bekannte Marken der Videospielwelt in Form einer Netflix-Serie veröffentlicht oder zumindest für die weltweit führende Streaming-Plattform bestätigt.

Darunter große Namen wie „The Witcher“, „Resident Evil“ oder „Castlevania“. Schenken wir aktuellen Gerüchten Glauben, dann könnte sich auf kurz oder lang eine weitere beliebte Reihe hinzugesellen. Die Rede ist von der Rollenspielserie „The Elder Scrolls“, die es bisher auf fünf Hauptableger sowie den Online-Ableger „The Elder Scrolls Online“ brachte.

Für die aktuellen Gerüchte sorgte der Insider Daniel Richtman, der sich in der Branche in den vergangenen Jahren als verlässliche Quelle einen Namen machte. Laut Richtman möchten die kreativen Köpfe hinter der Netflix-Adaption von „The Elder Scrolls“ nichts dem Zufall überlassen und eine Serie erschaffen, die dem mittlerweile 30-jährigen Vermächtnis der Serie gerecht wird.

Weiter heißt es, dass die Netflix-Umsetzung von „The Elder Scrolls“ einem „The Witcher“ hinsichtlich der Größe und des Erfolges in nichts nachstehen soll. Da sich bisher aber weder Netflix noch Bethesda Softworks zu den aktuellen Gerüchten äußern wollten, sollten die Angaben von Richtman vorerst mit der nötigen Vorsicht genossen werden.

Sollten sich konkrete Details von offizieller Seite ergeben, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

Netflix Reportedly Developing Elder Scrolls Show, Will Be As Big As The Witcher – https://t.co/sMDMPbkAx0 pic.twitter.com/Y955nPEs22

— We Got This Covered (@wgtc_site) December 27, 2020