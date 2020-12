Black Ops Cold War & Warzone: Double XP-Event über den Jahreswechsel angekündigt – Neue Playlist

Pünktlich zum bevorstehenden Jahreswechsel wurde für "Call of Duty: Black Ops Cold War" und "Call of Duty: Warzone" ein Double XP-Event angekündigt. Zudem hat Treyarch eine neue Playlist für den Multiplayer des aktuellen First-Person-Shooters veröffentlicht.

Die Verantwortlichen von Activision, Treyarch und Raven Software werden alle Spieler von „Call of Duty: Black Ops Cold War“ und „Call of Duty: Warzone“ mit einem Double-XP-Event in das neue Jahr begleiten. Vom 31. Dezember 2020 um 19 Uhr bis zum 4. Januar 2020 um 19 Uhr wird man doppelte Erfahrungspunkte verdienen, wenn man sich im Multiplayer des First-Person-Shooters austobt.

Eine neue Playlist steht ebenfalls zur Verfügung

Des Weiteren wurde die Playlist von „Call of Duty: Black Ops Cold War“ aktualisiert, sodass auch eine neue Spielvariante hinzugefügt wurde, die man bereits aus „Call of Duty: Modern Warfare“ kennt. Dabei handelt es sich um „3v3 Gunfight Snipers Only“. Deshalb sollte man sich zwei Freunde schnappen und mit den Scharfschützengewehren auf den kleinen Feuergefecht-Karten aufräumen.

Außerdem kann man in dieser Woche „Face Off“, „Raid 24/7“, „Nuketown Holiday 24/7“. „2v2 Gunfight“ und „Prop Hunt“ spielen. Die normale Multiplayer-Rotation steht selbstverständlich ebenfalls zur Verfügung.

„Call of Duty: Black Ops Cold War“ erschien im vergangenen Monat für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC. Seit Mitte Dezember ist der neueste Teil der Shooter-Reihe auch mit dem Battle Royale-Ableger „Call of Duty: Warzone“ verbunden, sodass sie einen gemeinsamen Battle Pass erhalten haben, der einige neue Waffen, Embleme, Visitenkarten, Outfits und mehr mit sich bringt.

