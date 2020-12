Famitsu: Ghost of Tsushima das Spiel des Jahres 2020 – Die Top 20 in der Übersicht

Auch 2020 kürte die japanische Famitsu in Zusammenarbeit mit Vertretern der Branche die Spiele des Jahres. Den Platz an der Spitze sicherte sich in diesem Jahr "Ghost of Tsushima" aus dem Hause Sucker Punch.

"Ghost of Tsushima" wurde von der Famitsu zum Spiel des Jahres gekürt.

Mit großen Schritten nähert sich das Jahr 2020 seinem Ende. Für die verschiedenen Magazine Grund genug, die besten Spiele des Jahres zu küren.

Darunter auch die japanische Famitsu, die in ihrer aktuellen Ausgabe die Spiele des Jahres 2020 auszeichnete. Neben den Redakteuren des renommierten Magazins waren auch Entwickler, Synchronsprecher und andere Vertreter der Industrie Bestandteil der verantwortlichen Jury. Als bestes Spiel des Jahres wurde das von Sucker Punch entwickelte Action-Adventure „Ghost of Tsushima“ ausgezeichnet, das unter anderem mit seinem unverbrauchten Setting im feudalen Japan punktete.

Auf den weiteren Plätzen folgen Nintendos Lebens-Simulation „Animal Crossing: New Horizons“ sowie weitere PlayStation 4-Titel in Form des „Final Fantasy VII Remakes“, „Sakuna of Rice and Ruin“ oder „Fall Guys: Ultimate Knockout“.

Anbei eine Übersicht über die Top 20.

Famitsu: Die Top 20 des Jahres 2020 in der Übersicht

1. Ghost of Tsushima (PS4)

2. Animal Crossing: New Horizons (Switch)

3. Final Fantasy VII Remake (PS4)

4. Sakuna of Rice and Ruin (PS4/Switch)

5. Fall Guys: Ultimate Knockout (PS4)

6. Ring Fit Adventure (Switch)

7. Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Brettspiel)

8. Yakuza: Like a Dragon (PS5/Xbox Series/PS4/Xbox One)

9. The Last of Us Part II (PS4)

10. Genshin Impact (PS4)

11. Apex Legends (PS4/Xbox One)

12. Pokemon Sword/Shield (Switch)

13. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (PS5/PS4)

14. Mario Kart Live: Home Circuit (Switch)

15. Death Stranding (PS4)

16. Fate/Grand Order (Mobile)

17. Super Mario Bros. 35 (Switch)

18. Romance of the Three Kingdoms: Hadou (Mobile)

19. Among Us (Switch)

20. Identity V (Mobile)

Quelle: Famitsu

