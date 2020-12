Demon Slayer: Macher verspricht baldige Neuigkeiten zum PS4-Spiel

"Demon Slayer: Kimtesu no Yaiba – Hinokami Kepputan" befindet sich exklusiv für PlayStation 4 in Entwicklung.

Im März diesen Jahres kündigten Bandai Namco Entertainment und Entwicklerstudio CyberConnect2 („Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm“-Serie) ein Videospiel basierend auf der Anime-Serie „Demon Slayer“ für PlayStation 4 an. Anschließend wurde es still um das Projekt, doch wie etwa Gematsu berichtet, dürfen sich Fans der Reihe wohl bald auf einige Neuigkeiten freuen.

Neue Informationen zum Demon Slayer-Spiel sollen bald kommen

Dies versicherte zumindest Hiroshi Matsuyama, seines Zeichens Präsident und CEO von CyberConnect2 im Rahmen des „Piro Live! Silvester-Special 2021“-Livestreams. Während des Themenblocks „Titel, auf die man sich 2021 freuen kann“ sprach Matsuyama etwas über „Demon Slayer: Kimtesu no Yaiba – Hinokami Kepputan“, das aktuelle Projekt des Studios: „Während ich leider nicht in der Lage bin, über den aktuellen Stand oder den Inhalt zu sprechen, denke ich, dass wir in der Lage sein werden, in naher Zukunft die neuesten Informationen zu liefern.“

Des Weiteren verwies er die Zuschauer auf die kommenden Ausgaben der japanischen „Weekly Shonen Jump“- und „V-Jump“-Magazine, die in der Vergangenheit regelmäßig Details zu aktuellen sowie noch kommenden Videospielen enthielten, die auf bekannten Manga-Reihen des Shueisha-Verlags („Dragon Ball“, „One Piece“) basieren. Zuletzt enthüllte die „V-Jump“ beispielsweise den neuen „Dragon Ball FighterZ“-DLC-Charakter Super Baby 2.

Anschließend fügt Matsuyama hinzu, die Entwicklung des Titels schreite gegenwärtig gut voran. „In der Tat arbeitet die Mehrheit der Mitarbeiter innerhalb der Firma an ‚Kimetsu‘.“ Katsuhiro Harada von Bandai Namco Entertainment habe daraufhin scherzhaft entgegnet, er habe gehört, die Entwicklung sei zuletzt nicht allzu rund verlaufen, woraufhin Matsuyama antwortete, „Halt die Klappe! Es IST gut gelaufen!“ Harada fügt an, er habe gesehen, wie einige Leute des Teams von Matsuyama angeschrien worden seien, doch laut diesem sei das alles wohl nur halb so wild gewesen: „Hey, wenn man viel arbeitet, hat man auch viel zu sagen.“

Die von Mangaka Koyoharu Gotouge geschaffene Reihe „Demon Slayer“ erschien von Februar 2016 bis Mai 2020 im „Weekly Shonen Jump“-Magazin. Insgesamt wurden bisher über 120 Millionen Exemplare der Manga-Serie verkauft. 2019 startete eine Anime-Adaption, die vom Studio ufotable („Fate/Zero“) produziert wurde. Ihre Story wurde dieses Jahr mit einem Kinofilm fortgesetzt, der seit seinem Start im Oktober 2020 in Japan bisher über 32,48 Milliarden Yen (circa 256,56 Millionen Euro) einspielen konnte.

Im Mittelpunkt der Geschichte des Shonen-Manga steht Tanjirou Kamado, der regelmäßig ein kleines Dorf besucht, um dort Holzkohle zu verkaufen. Bei seinem jüngsten Besuch kommen ihm Gerüchte über einen Oni (Dämon) zu Ohren, der im Wald, wo er mit seiner Familie lebt, sein Unwesen treiben soll. Als er am nächsten Morgen nach Hause zurückkehrt, wurde fast seine gesamte Familie ermordet – nur seine jüngere Schwester Nezuko kam knapp mit dem Leben davon. Fortan ist es Tanjirous Ziel, den Tod seiner Familie zu rächen und seine Schwester zu retten.

„Demon Slayer: Kimtesu no Yaiba – Hinokami Kepputan“ befindet sich gegenwärtig exklusiv für die PlayStation 4 in Entwicklung. Einen offiziellen Releasetermin hat der Titel derzeit noch nicht.

Freut ihr euch auf Neuigkeiten zum „Demon Slayer“-Game?

