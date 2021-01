Fahrenheit: Release-Termin der 15th Anniversary Edition enthüllt

Diese Inhalte sind in der Edition dabei.

Meridiem Games hat mitgeteilt, dass die Box-Edition des von Quantic Dream entwickelten Dramas „Fahrenheit: 15th Anniversary Edition“ am 26. Januar 2021 exklusiv für die PS4 auf den Markt kommen wird. Der Launch sollte schon im vergangenen Jahr erfolgen. Allerdings kam es zu einer Verschiebung.

Für rund 30 Euro im Handel

Die „Fahrenheit: 15th Anniversary Edition“ umfasst eine speziell für diese Edition kreierte Hülle, ein Sticker-Set, ein gedrucktes Artbook und einen speziellen Brief der Entwickler. Die Box-Edition wird zum Preis von 29,99 Euro im Handel erhältlich sein und kann ab sofort im Spielefachhandel vorbestellt werden

„Fahrenheit“ ist ein handlungsorientiertes interaktives Drama, das sowohl in der First- als auch in der Third-Person-Perspektive gespielt wird. Im Rahmen der Handlung wird New York City von einer Serie brutaler Morde erschüttert, die alle dem gleichen Muster folgen: Gewöhnliche Menschen sind von einer übernatürlichen Kraft besessen, die sie dazu bringt, Morde zu begehen.

Die Geschichte folgt Lucas Kane, der von den Polizeidetektiven Carla Valenti und Tyler Miles gejagt wird, nachdem er vom Tatort eines solchen Mordes geflohen ist, ohne sich an das Geschehen zu erinnern. Dabei erlebt ihr ein storygetriebenes Abenteuer, bei dem eure Entscheidungen einen direkten Einfluss auf den Verlauf der Geschichte haben.

Quantic Dream wurde vor über zwei Jahrzehnten von David Cage gegründet und ist vor allem für den Einsatz modernster Motion-Capture-Technologie bekannt, mit deren Hilfe interaktive Dramen entstehen. Zu den Videospielproduktionen des Studios gehören die Titel „Heavy Rain“, „Beyond: Two Souls“ und „Detroit: Become Human“.

