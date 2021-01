Fumito Ueda: Neuer Teaser zum kommenden Spiel des „Shadow of the Colossus“-Schöpfers

Das Entwicklerstudio genDESIGN, das am neuen Projekt des "Shadow of the Colossus"-Schöpfers Fumito Ueda arbeitet, hat mit einem Neujahrsgruß einen Ausblick auf das kommende Spiel gegeben.

In der Vergangenheit konnte sich der Spieledesigner Fumito Ueda mit Titeln wie „ICO“, „Shadow of the Colossus“ und „The Last Guardian“ auszeichnen. Nachdem man das letzte Abenteuer rund um den Jungen und Trico für die PlayStation 4 veröffentlicht hatte, machte sich Uedas Entwicklerstudio genDESIGN an die Arbeit ein neues Spiel zu entwickeln.

Ein erster Blick auf das neue Projekt

Pünktlich zum Jahreswechsel haben die Entwickler auf ihrer offiziellen Seite einen Neujahrsgruß veröffentlicht, der noch einmal Artworks der drei bisherigen Ueda-Spiele zeigt und auch einen ersten Ausblick auf das vierte Abenteuer gewährt. Dabei kann man einen einzelnen Charakter mit einem roten Umhang erkennen, der in eine einsame Landschaft schaut und sich an einem Felsen abstützt.

Mehr zum Thema: genDESIGN – Das neue Projekt von Fumito Ueda soll mit The Last Guardian vergleichbar sein

Eine offizielle Ankündigung des neuen Spiels steht weiterhin aus. Allerdings hatte genDESIGN bereits bekanntgegeben, dass Epic Games als Publisher fungieren wird. Dabei ist noch nicht bekannt, welche Plattformen versorgt werden sollen. Da sich Epic Games Publishing etwas breiter aufstellen möchte, kann man zumindest vermuten, dass neben dem PC auch die Konsolen angestrebt werden.

Sobald weitere Details zum neuen genDESIGN-Titel enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

