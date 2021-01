Hitman 3: Speichergröße der Vorgänger wird reduziert – Optik wird optimiert

"Hitman 3" erscheint im Januar 2021.

In wenigen Wochen wird „Hitman 3“ für die Konsolen sowie den PC erscheinen. Wie bereits vor einer Weile bekannt gegeben wurde, umfasst der neue Titel auch die Inhalte beziehungsweise Schauplätze der beiden Vorgänger „Hitman“ beziehungsweise „Hitman 2“.

Wie ein verifizierter Entwickler von IO Interactive im Resetera-Forum bestätigte, dürfen sich die Spieler der Vorgänger im Zuge von „Hitman 3“ unter anderem über eine überarbeitete Optik der entsprechenden Schauplätze freuen. „Wir haben die Engine mit Screenspace-Reflexionen optimiert. Das Beste daran? Es ist abwärtskompatibel mit den beiden vorherigen Spielen der Trilogie. Darüber hinaus wurden viele Oberflächen verbessert“, heißt es hierzu.

Inhalte aller drei Spiele werden rund 100 Gigabyte belegen

Weiter heißt es, dass die Speichergröße von „Hitman“ und „Hitman 2“ reduziert werden konnte. Unter dem Strich werden die Inhalte aller drei Teile rund 100 Gigabyte an freiem Speicherplatz in Anspruch nehmen. „Uns gelang es, die Größe der Spiele deutlich zu reduzieren. Die Inhalte aller drei Titel werden rund 100 Gigabyte an Speicherplatz in Anspruch nehmen“, so der Entwickler.

Dieser führte aus: „Die größten Erfolge liegen in der Datenverwaltung und den Dateistrukturen und wie wir das Spiel zur Verfügung stellen, indem wir doppelte Daten entfernen konnten. Wir nutzen zudem eine neuere und bessere Kompression für die Texturen – das hilft ebenfalls.“

„Hitman 3“ erscheint am 20. Januar 2021 für den PC, die PS4, die PS4, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Googles Streaming-Dienst Stadia.

