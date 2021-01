Nach PS5-Launch: Sony stellt offenbar mehrere PS4-Modelle ein

Komplett gestoppt wurde die Produktion der PS4 nicht.

Zwar ist es momentan schwierig, in den Besitz einer PS5 zu kommen. Doch dürfte die Zahl der Kunden, die stattdessen zur PS4 greifen, vor allem nach Weihnachten recht begrenzt sein. Und es scheint, dass auch die Auswahl eingeengt wird. Darauf deuten Aussagen eines Händlers hin, der darauf hinweist, dass bestimmte Modelle der PS4 nicht mehr nachgeliefert werden, „da der Hersteller die Produktion beendet hat“.

Mehrere PS4-Modelle betroffen

PS4 500GB Glacier White

PS4 1TB Jet Black

PS4 1TB Glacier White

PS4 2TB Jet Black

PS4 Pro 1TB Glacier White

Bei den offenbar eingestellten Modellen handelt es sich um PS4-Konsolen mit 500 GB bis 2 TB Speicherplatz sowie um die PS4 Pro 1TB Glacier White. Bisher gibt es weder einen offiziellen Kommentar von PlayStation noch eine vergleichbare Mitteilung von stationären Händlern in anderen Regionen. Die angesprochenen Modelle in der Übersicht:

Schon im vergangenen Monat wurde im offiziellen PlayStation Direct-Store von Sony kurz darauf hingewiesen, dass dort keine PlayStation 4 Pro-Konsolen mehr zum Verkauf angeboten werden, was zu Spekulationen führte, dass Sony das Modell einstellen könnte.

Im Direct Shop, der 2019 in den USA an den Start ging und auch nach Europa kommen könnte, werden Hardware, Software und Zubehör direkt an Verbraucher verkauft. Auf der PS4 Pro-Produktseite erschien Ende des vergangenen Jahres die folgende Meldung: „Es gibt derzeit keine Pläne, diesen Artikel in Zukunft wieder auf Lager zu haben.“

Kurz nachdem dieser Hinweis in Presseberichten aufgegriffen wurde, entfernte PlayStation Direct die Nachricht, ohne die Konsole wieder verfügbar zu machen.

PS5 ist auf dem Vormarsch

Die Tage der PS4 sind ohnehin gezählt. Im November des vergangenen Jahres brachte Sony die PS5 auf den Markt, die in zwei Modellen angeboten wird. Dazu zählen die PS5 als Standard-Modell für 499,99 Euro und die Digital Edition ohne Disk-Laufwerk für 399,99 Euro.

Der Einstieg in die neue Generation ist demnach nicht deutlich teurer. Zudem kann die potentere Hardware Spiele der PS4 abspielen, was die in die Jahre gekommene Last Gen-Konsole im Grunde überflüssig macht. Erwartet wird, dass die PS5 im Laufe des ersten Halbjahres 2021 regulär in den Läden gekauft werden kann. Bisher erfolgte lediglich ein Vertrieb über (schwer zugängliche) Online-Bestellungen.

