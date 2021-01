The Elder Scrolls 6: Hinweise auf das Setting? Offizieller Tweet sorgt für Spekulationen

"The Elder Scrolls 6" wurde bisher nicht für die PS5 bestätigt.

Auch die Entwickler der Bethesda Game Studios ließen es sich natürlich nicht nehmen, sich mit einem Tweet an die Community zu wenden und dieser ein frohes neues Jahr zu wünschen.

In den vergangenen Tagen sorgte der besagte Tweet für reichlich Gesprächsstoff, da die Spieler darüber spekulierten, dass in diesem konkrete Hinweise auf das Setting von „The Elder Scrolls 6“ zu finden sein könnten. Doch der Reihe nach: Zunächst fällt auf, dass der besage Tweet mit der Überschrift „Transkribieren Sie die Vergangenheit und kartieren Sie die Zukunft“ versehen wurde. Ein erster Hinweis auf kommende Settings?

Werfen wir einen genaueren Blick auf den Tweet beziehungsweise die Karte, die in diesem zu sehen ist, dann stellen wir fest, dass auf der Karte drei Lichter platziert wurden. Während einer der Lichtkegel auf Einsamkeit, die Hauptstadt des Fürstentums Haafingar und der kaiserlichen Provinz Himmelsrand, zeigt, wurde das zweite Licht außerhalb der Karte platziert. Deutlich interessanter dürfte die Tatsache sein, dass mit dem dritten Licht Hammerfell markiert wird.

Eine Region, die in der Vergangenheit immer wieder als mögliches Setting von „The Elder Scrolls 6“ ins Gespräch gebracht wurde. Nun stellt sich natürlich die Frage, ob die Macher der Bethesda Game Studios hier bewusst einen kleinen Teaser streuten oder ob die Spieler in das Ganze schlichtweg zu viel hineininterpretieren. Zumal Hammerfell im Fall der Fälle auch als Setting kommender „The Elder Scrolls Online“-Abenteuer oder der kürzlich ins Gespräch gebrachten Netflix-Adaption zur Rollenspiel-Serie fungieren könnte.

Unklar ist ebenfalls, wann und für welche Plattformen „The Elder Scrolls 6“ im Endeffekt veröffentlicht wird. Während Umsetzungen für den PC und die Xbox Series X beziehungsweise die Xbox Series S als sicher gelten, könnten PlayStation 5-Besitzer aufgrund der Übernahme von Bethesda Softworks durch Microsoft unter Umständen leer ausgehen.

Bestätigt wurde das Ganze bisher allerdings nicht.

Transcribe the past and map the future. 📖

Here’s to a Happy New Year!🕯 pic.twitter.com/bL44CzLDIE

— The Elder Scrolls (@ElderScrolls) December 31, 2020