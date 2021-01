Ys IX Monstrum Nox: Kostenlose Demo zum Rollenspiel steht bereit

"Ys IX: Monstrum Nox" erscheint im Februar 2021.

Mit „Ys IX: Monstrum Nox“ wird der neueste Ableger der langlebigen Rollenspielserie in wenigen Wochen den Weg auf den europäischen Markt finden.

Um noch unentschlossene Spieler zu ködern, stellten die Entwickler von NIS America die Demo zu „Ys IX: Monstrum Nox“ heute auch im europäischen PlayStation Store bereit. Zu den Inhalten der kostenlosen Anspielfassung wird ausgeführt: „Erhalte in dieser Demo von Ys IX: Monstrum Nox einen Einblick in die geheimnisvolle Stadt Balduq. Wähle aus einem von zwei wichtigen Standorten, erkunde die Umgebung und experimentiere mit neuen Gifts und Monstrums, bevor das vollständige Abenteuer beginnt.“

Macht euch die Kräfte von Monstern zunutze

In den Mittelpunkt der Handlung rücken die Abenteurer Adol ‚The Red‘ Christin und sein Begleiter Dogi. In den ersten Stunden von „Ys IX: Monstrum Nox“ erreichen die beiden Reisenden Balduq – eine Stadt, die durch das Romun-Empire annektiert wurde. Noch bevor Adol weiß, wie ihm geschieht, wird er festgenommen und lernt in der Gefangenschaft Aprilis kennen, die ihn in ein Monster mit übernatürlichen Fähigkeiten verwandelt.

Zum Thema: Ys IX Monstrum Nox: Der hiesige Releasetermin und ein frischer Trailer zum Rollenspiel

Insgesamt werden euch sechs unterschiedliche Helden mit individuellen Eigenschaften und Monstern, in die sie sich verwandeln können, geboten. „Adol muss sich mit weiteren Monstrums verbünden, um die furchterregenden Gefahren zu bekämpfen, die aus der geheimnisvollen Dimension Grimwald Nox einfallen. Auf seinem Abenteuer entdeckt Adol das Mysterium des Monstrum-Fluches und die Wahrheit hinter den anhaltenden Unruhen in Balduq“, heißt es von offizieller Seite weiter.

„Ys IX: Monstrum Nox“ erscheint hierzulande am 5. Februar 2021 für die PS4. Die Switch-Fassung folgt im Laufe des Sommers.

Link: Zur Demo im PlayStation Store

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Ys IX: Monstrum Nox