PlayStation Store: Spiele für 10.000 Euro gelistet

Wer würde zuschlagen?

Im Laufe des heutigen Tages kam es im PlayStation Store zu einem recht kuriosen Fehler, der im Fall von „Greedfall“ zu einem rasanten Preisanstieg führte. Gelistet wurde der Titel für schlappe 10.000 Euro bzw. Pfund.

Wie etliche Tweets verdeutlichen, handelt es sich um keinen Einzelfall. Der enorm hohe Preis wurde in Großbritannien, jedoch auch in anderen europäischen Ländern entdeckt. Auch andere Spiele waren in den vergangenen Tagen offenbar betroffen, darunter „Dead Cells“ und „Friday The 13th“.

Zumindest im Fall von „Greedfall“ lässt sich der Preisfehler mit der Tatsache erklären, dass der Titel heute in die PlayStation Plus-Sammlung aufgenommen wurde – neben zwei anderen Spielen, die ihr in dieser Meldung aufgelistet vorfindet

Unabhängig davon ist momentan nicht so recht klar, was den Fehler verursacht oder wie weit er verbreitet ist. Doch die geposteten Screenshots scheinen darauf hinzudeuten, dass es sich vor allem um ein Problem der PS4-Version des PlayStation Stores handelt. Auf der PS5 oder im Browser lässt sich der Fehler offenbar nicht replizieren.

@AskPlayStation yo @AskPS_UK do you reckon this is a good price… #Greedfall £10,000.00 for PS Plus members? Assetto Corsa for £6.24? Are these your monthly PS Plus games?

— Andreas K. (@CollateralWill) January 5, 2021