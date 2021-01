PS5: Enttäuschender Launch in Japan – Analyst mit kritischer Einschätzung

Bekanntermaßen legte die PlayStation 5 in Japan einen alles Andere als beeindruckenden Launch hin. Laut einem führenden japanischen Analysten könnte die aktuelle Entwicklung darauf hindeuten, dass Sony dem japanischen Markt nicht mehr die Bedeutung beimisst wie noch in der Vergangenheit.

Die PS5 legte in Japan einen verhaltenen Start hin.

Im November des vergangenen Jahres veröffentlichten Sony beziehungsweise Sony Interactive Entertainment die PlayStation 5 und setzten dabei auf einen globalen Launch.

Doch während die PS5 in Nordamerika und auf vereinzelten europäischen Märkten für einen Rekord-Launch sorgte, fielen die bisherigen Absatzzahlen aus Japan eher verhalten aus. Unter dem Strich verkaufte sich die PlayStation 5 in Nippon in den vergangenen sechs Wochen gerade einmal 240.000 Mal und legte dabei den schwächsten Start einer PlayStation-Heimkonsole überhaupt hin. Eine Entwicklung, die natürlich auch Analysten beschäftigt.

Lieferengpässe oder fehlendes Interesse?

Auch wenn sicherlich der Gedankengang nahe liegt, dass Sony Interactive Entertainment in Japan genau wie im Westen mit Lieferengpässen zu kämpfen hat, fällt schnell auf, dass die Verkaufszahlen aus Nippon im Vergleich mit dem Westen spürbar abfallen. Im Rahmen eines entsprechenden Berichts beschäftigte sich auch der führende japanische Analyst Hideki Yasuda mit diesem Thema und äußerte sich recht kritisch zur aktuellen Entwicklung in Japan.

Laut Yasuda könnten die aktuellen Zahlen verdeutlichen, dass Sony beziehungsweise Sony Interactive Entertainment dem japanischen Markt nicht mehr die gleiche Bedeutung beimessen wie noch in der Vergangenheit. Wie Yasuda ausführte, könnte die momentane Entwicklung dazu führen, dass die PlayStation-Marke in Japan entscheidend geschwächt wird. Sollte sich der aktuelle Trend fortsetzen, würde sich die PS5 in Japan gerade einmal fünf Millionen Mal und somit halb so oft wie die PS4 verkaufen, so Yasuda weiter.

In wie weit sich das Ganze auf die Unterstützung japanischer Publisher und Entwickler auswirken wird, bleibt abzuwarten. Während kleinere Publisher und Indie-Studios aus dem Land der aufgehenden Sonne in den vergangenen Jahren verstärkt auf die in Japan ungemein populäre Switch abwanderten, generieren führende japanische Publisher wie Capcom, Square Enix oder Sega einen Großteil ihrer Umsätze ohnehin auf dem westlichen Markt.

