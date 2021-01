Tenchu: Rückkehr der Marke auf der PS5 durchaus ein Thema

"Tenchu": Comeback der Reihe möglich.

Zu den bekanntesten Klassikern des Stealth-Genres dürfte auf den Konsolen zweifelsohne die „Tenchu“-Reihe gehören, die mit dem ersten Teil im Jahr 1998 ihren Anfang nahm.

Nachdem die Serie zunächst nur auf der originalen PlayStation zu finden war, erschienen in den Folgejahren zudem Ableger für andere Plattformen wie die Xbox, die PlayStation 2 oder die Wii – darunter „Tenchu: Return from Darkness“ und „Tenchu Z“. Der letzte Titel in Form von „Tenchu Shadow Assassins“ erblickte im Jahr 2009 das Licht der Welt. Anschließend wurde es recht still um die Reihe.

Markenschutzeintrag nur eine Vorsichtsmaßnahme

Dabei muss es allerdings nicht bleiben. Stattdessen wies Takuma Endo, der Präsident von Acquire, im Interview mit der japanischen Famitsu darauf hin, dass sein Studio Interesse an einer Rückkehr der „Tenchu“-Marke habe – vorzugsweise auf der PlayStation 5. Derzeit sei die Lage jedoch recht schwierig, weshalb die Spieler diese Aussagen keineswegs als offizielle Ankündigung eines neuen „Tenchu“-Abenteuers verstehen sollten.

Im Juli des vergangenen Jahres sicherte sich Acquire in Japan den Markenschutz an „Stealth Assassins“. Die aufmerksamen unter euch werden sicherlich wissen, dass das erste Tenchu im Jahr 1998 mit dem Untertitel „Stealth Assassins“ im Westen veröffentlicht wurde.

Laut Endo haben wir es bei diesem Schritt mit einer einfachen Vorsichtsmaßnahme zu tun, die nichts mit einer bevorstehenden Ankündigung zu tun hat. Viel mehr ging es den Verantwortlichen von Acquire darum, zu verhindern, dass die Rechte an der Marke verfallen.

