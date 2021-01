Cyberpunk 2077: Kein Comeback im Stile von No Man’s Sky geplant

"Cyberpunk 2077" ist unter anderem für die PlayStation 4 erhältlich.

Obwohl die Veröffentlichung von „Cyberpunk 2077“ für das Entwicklerstudio CD Projekt Red ein großer kommerzieller Erfolg war, steht das Spiel noch immer wegen zahlreicher technischer Defizite in der Kritik. Dies führte in den letzten Wochen zu allerlei Spekulationen, ob das RPG dieses Jahr ein ähnlich großes Comeback feiern könnte, wie es in den letzten Jahren beispielsweise „No Man’s Sky“ oder auch „Final Fantasy XIV“ taten, die nach ihrer Veröffentlichung massiv überarbeitet wurden. Laut den Entwicklern sei dies jedoch nicht geplant.

CD Projekt Red: Storys zum Cyberpunk 2077-Comeback unwahr

Ihren Ursprung haben diese Gerüchte in längeren Posts auf GameFAQs und Reddit, laut denen Leute aus angeblich verlässlichen Quellen erfahren wollen, „Cyberpunk 2077“ solle ebenfalls im großen Stile überarbeitet werden. Demzufolge habe CD Projekt Red große Pläne für die Zukunft des Titels, um diesen so näher an das Spiel heranzubringen, dass den Spielern ursprünglich in Aussicht gestellt worden war. Dies solle mit den Überarbeitungen von Hello Games vergleichbar sein, die ihrem Titel „No Man’s Sky“ zahlreiche Erweiterungen und Updates spendierten.

Die Meldungen verbreiteten sich zuletzt immer schneller, weshalb nun auch die Entwickler offiziell darauf reagierten. In einem gestern veröffentlichten Twitter-Post widersprach CD Projekt Red diesen Gerüchten vehement: „Normalerweise kommentieren wir Gerüchte nicht, aber dieses Mal wollten wir eine Ausnahme machen, da diese Geschichte einfach nicht wahr ist.“

Von offizieller Seite hieß es zuletzt, das Studio habe die „Komplexität der Probleme“ zunächst unterschätzt, sei sich des Zustands des Spiels auf Last-Gen-Systemen (PlayStation 4, Xbox One) mittlerweile allerdings vollumfänglich bewusst. Aus diesem Grund seien jegliche Kosten „irrelevant“, um das Spiel auf diesen Systemen mittels diverser Patches stabil zum Laufen zu bringen und somit spielbar zu machen. Geplant sind neben kleinerer Updates vor allem zwei umfangreiche Patches, die im Januar und Februar 2021 erscheinen sollen.

Hättet ihr euch ein großes „Cyberpunk 2077“-Comeback im Stile von „No Man’s Sky“ gewünscht?

