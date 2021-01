FIFA 21: Voting zum Team of the Year gestartet – Stimmt für eure Favoriten ab

Mit sofortiger Wirkung startet Electronic Arts das Voting für das "FIFA 21: Team of the Year". Somit hat die Community die Möglichkeit, für die ihrer Meinung nach besten Spieler abzustimmen.

"FIFA 21" ist für die Konsolen und den PC erhältlich.

Auch in „FIFA 21“ erhalten die Spieler die Möglichkeit, im Rahmen eines entsprechenden Votings für das „Team of the Year“ abzustimmen.

Mit dem neuen Team des Jahres werden die besten Spieler des Kalenderjahres 2020 gekürt beziehungsweise ausgezeichnet. Aus mehr als 70 nominierten Spielern kann die „FIFA 21“-Community ihren Favoriten wählen und auf der offiziellen Website für diesen abstimmen. Das entsprechende Voting ist hier zu finden.

Zur Wahl stehen neben dem Weltfußballer Robert Lewandowski, dem Welttorhüter Manuel Neuer und internationalen Stars wie Kylian Mbappé, Lionel Messi, Sadio Mané oder Neymar Jr. auch ausgewählte Bundesliga-Spieler.

Die nominierten Bundesliga-Kicker in der Übersicht

Lukas Hradecky (Bayer 04 Leverkusen)

Robert Lewandowski (FC Bayern München)

Manuel Neuer (FC Bayern München)

Angelino (RB Leipzig)

Alphonso Davies (FC Bayern München)

Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach)

Mats Hummels (Borussia Dortmund)

Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

Joshua Kimmich (FC Bayern München)

Marcel Sabitzer (RB Leipzig)

Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach

André Silva (Eintracht Frankfurt)

Erling Haaland (Borussia Dortmund)

Andre Kramaric (TSG 1899 Hoffenheim)

Nach dem Abschluss des Votings wird das „Team of the Year“ offiziell vorgestellt. Die jeweiligen Kicker finden mit stark verbesserten Werten den Weg in den „Ultimate Team“-Modus von „FIFA 21“.

