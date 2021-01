Ghost of Tsushima: PS5 mit 60 FPS vs PS4 Pro in der Performance-Analyse

"Ghost of Tsushima" macht auf der PS5 eine gute Figur. Wie Digital Foundry in einem aktuellen Video demonstriert, werden auf der neuen Konsole stabile 60 FPS geboten.

"Ghost of Tsushima" zählt zu den letzten großen Spiele der PS4.

Digital Foundry hat sich im neuen Jahr einem weiteren PS4-Spiel gewidmet, das auf der PS5 gewisse Vorteile bietet. Es handelt sich um den Sucker-Punch-Hit „Ghost of Tsushima“. In der Analyse stellte sich heraus, dass der Titel auf der neuen Hardware mit geschmeidigen 60 FPS läuft, was eine flüssigere Spielerfahrung ermöglicht.

Nur 30 FPS auf der PS4

Zum Vergleich: Beim Spielen auf PS4 und PS4 Pro wird der Samurai-Titel von Sucker Punch Productions auf 30 FPS gedeckelt. Die Verbesserung der Framerate wird mit der zusätzlichen Leistung der PS5 ermöglicht.

Eine eigenständige New-Gen-Version von „Ghost of Tsushima“ gibt es bislang nicht, was sich in den kommenden Wochen und Monaten vielleicht noch ändern wird. Auch ein New-Gen-Update wurde nicht zur Verfügung gestellt. Daher halten sich die Verbesserungen auf der PS5 in Grenzen. Abgesehen von den 60 FPS und den schnelleren Ladezeiten hat sich nichts geändert.

Dennoch ist es natürlich gut zu wissen, dass „Ghost of Tsushima“ auf der PS5 hervorragend läuft. Veröffentlicht wurde das Abenteuer im Juli 2020 für die PS4. Neben „The Last of Us Part 2“ zählt der Titel zu den letzten großen Spielen der vergangenen Generation.

Im November des vergangenen Jahres gab Sony Interactive Entertainment gegenüber der New York Times aktuelle Verkaufszahlen zu „Ghost of Tsushima“ bekannt. Damals hieß es, dass sich das PlayStation 4-exklusive Samurai-Abenteuer mittlerweile mehr als fünf Millionen Mal verkaufen konnte. Damit gehört das Spiel zu den erfolgreichsten neuen Marken der letzten Jahre.

Nachfolgend seht ihr das Analyse-Video von Digital Foundry:

