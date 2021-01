Japan-Charts: Switch dominiert nach Belieben – PS5 weiter mit verhaltenen Zahlen

Am Nachmittag erreichten uns die aktuellen Hard- und Software-Charts aus Japan. Diesen lässt sich entnehmen, dass Nintendos Switch die japanischen Charts auch in der letzten Woche des Videospieljahres 2020 dominierte.

Nintendos Switch dominiert die japanischen Charts nach Belieben.

Große Überraschungen solltet ihr von den Charts allerdings nicht erwarten, da diese das gleiche Bild bieten wie in den vergangenen Wochen. Dies bedeutet in der Praxis, dass Nintendos Switch sowohl die Hard- als auch die Software-Charts weiter nach Belieben dominiert. Besonders deutlich wird dies bei den Top 10 der Software-Charts, die sich in der finalen Dezember-Woche ausschließlich aus Switch-Titeln zusammensetzen.

Den Platz an der Spitze sicherte sich „Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban!“ – gefolgt von „Animal Crossing: New Horizons“, „Mario Kart 8 Deluxe“, „Ring Fit Adventure“ und „Super Smash Bros. Ultimate“. Auch reichlich Switch-Hardware wurde vergangene Woche in Japan bewegt.

So verkaufte sich Nintendos System mehr 312.000 Mal und verweist die Konkurrenz einmal mehr deutlich in die Schranken. Alle weiteren Details beziehungsweise Zahlen zur finalen Dezember-Woche der japanischen Charts entnehmt ihr der folgenden Übersicht.

Software-Charts (gefolgt von den Zahlen der Vorwoche):

01. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! – 190.427 / 1.423.450

02. [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 94.382 / 6.472.485

03. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 83.853 / 3.541.036

04. [NSW] Ring Fit Adventure – 70.714 / 2.157.719

05. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate – 54.865 / 4.068.039

06. [NSW] Super Mario Party – 44.867 / 1.774.663

07. [NSW] Minecraft – 37.530 / 1.740.451

08. [NSW] Pikmin 3 Deluxe – 36.350 / 499.156

09. [NSW] Super Mario 3D All-Stars – 32.993 / 525.613

10. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics – * / 565.003

Hardware-Charts (gefolgt von den Zahlen der Vorwoche):

Nintendo Switch – 312,121 (278,173)

PS4 – 17,876 (12,718)

PS5 – 10,632 (13,188)

Nintendo 3DS – 714 (658)

Xbox Series X/S – 134 (205

Quelle: Resetera

