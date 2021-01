Sony: PS-Exklusivtitel haben 2020 die meisten Game of the Year-Awards gewonnen

Auf dem Blog "Game of the Year Picks" finden wir eine Zusammenfassung aller vergebenen GOTY-Awards. Dabei konnten die Exklusivtitel von Sony klar dominieren. Für den großen Erfolg ist vor allem das polarisierende Action-Adventure "The Last of Us Part 2" verantwortlich.

Sony darf sich auf die Schulter klopfen.

Sony geht aus dem Gaming-Jahr 2020 als großer Gewinner hervor. Laut dem Blog gotypicks, auf dem eine Übersicht aller vergebenen Auszeichnungen erstellt wurde, haben Sonys hauseigene Spiele die meisten Game of the Year-Awards gewonnen.

PlayStation-Spiele gewinnen insgesamt 177 Auszeichnungen

Mit großem Abstand hat „The Last of Us Part 2“ die meisten Preisverleihungen erhalten. Ganze 141 Siege konnte das Action-Adventure von Naughty Dog für sich beanspruchen. „Ghost of Tsushima“ schafft es auf 21 Auszeichnungen, während „Final Fantasy VII“ immerhin 13 Preise verbuchen durfte. Wenn man zusätzlich die jeweils erhaltene Auszeichnung von „Spider-Man: Miles Morales“ und „Persona 5: Royal“ dazu zählt, können die exklusiven PS-Titel insgesamt 177 gewonnene Preise vorweisen.

Im Jahr 2020 gab es auf der PS4 schlichtweg mehr Exklusivtitel, als es auf der Xbox One und der Nintendo Switch der Fall war. Von Microsoft kam diesbezüglich ungewohnt wenig im vergangenen Jahr. Nintendo schickte mit „Animal Crossing: New Horizons“ wenigstens einen Erfolgstitel ins Rennen, der es mit den oben genannten Spielen aufnehmen konnte und 14 Awards erhielt.

Neben exklusiven Spielen konnte auch das Action-Rollenspiel „Hades“ mit 38 gewonnenen Auszeichnungen ordentlich abräumen. Das dystopische Open World-RPG „Cyberpunk 2077“ gewann trotz des Launch-Debakels und der späten Veröffentlichung 17 Goty-Awards.

Weil die exklusiven PlayStation-Spiele letzten Endes in der Überzahl waren, kommt die große Anzahl an verbuchten Auszeichnungen wenig überraschend. Wir blicken jedenfalls gespannt in die Zukunft und werden aufmerksam verfolgen, ob Sony auch in diesem Jahr die GotY-Awards dominieren wird. Falls angekündigte Titel wie „Horizon: Forbidden West“ oder „God of War: Ragnarök“ tatsächlich 2021 auf den Markt kommen, stehen bereits aussichtsreiche Kandidaten zur Auswahl.

