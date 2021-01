UK: Die erfolgreichsten Titel des Jahres 2020 in der Übersicht

Zum Abschluss der Woche erreichte uns eine Übersicht aus Großbritannien, in der auf die erfolgreichsten Spiele des Jahres 2020 eingegangen wird. So viel vorweg: Mit großen Überraschungen solltet ihr nicht rechnen.

"FIFA 21": Im letzten Jahr der erfolgreichste Titel in Großbritannien.

Passend zum Start in das Videospieljahr 2021 blicken ausgewählte Analysten und Marktforschungsunternehmen noch einmal auf das vergangene Jahr zurück.

Im Rahmen eines aktuellen Berichts stellte ISFE aktuelle Verkaufszahlen aus Großbritannien zur Verfügung, die in Zusammenarbeit mit GSD Data erhoben wurden. Im Detail geht es um die zehn erfolgreichsten Titel des Jahres 2020. Allzu große Überraschungen solltet ihr von den Charts allerdings nicht erwarten. So sicherte sich „FIFA 21“ erwartungsgemäß den Platz an der Spitze und setzte auf der Insel mehr als zwei Millionen Einheiten ab.

Zum Thema: UK-Charts: FIFA 21 gibt den Spitzenplatz ab

Auf den weiteren Plätzen folgen mit gehörigem Anstand der von Treyarch entwickelte First-Person-Shooter „Call Of Duty: Black Ops Cold War“ sowie Rockstar Games‘ Open-World-Dauerbrenner „GTA V“. Anbei die Top 10 der britischen Retail-Charts für das Jahr 2020 inklusive der von GSD Data erhobenen Verkaufszahlen.

UK: Die erfolgreichsten Titel des Jahres 2020

1. FIFA 21: 2.182.694

2. Call Of Duty: Black Ops Cold War: 1.420.353

3. Grand Theft Auto V: 1.127.222

4. FIFA 20: 903.810

5. Call Of Duty: Modern Warfare: 897.350

6. Animal Crossing: New Horizons: 810.462

7. Assassin’s Creed Valhalla: 665.815

8. The Last Of Us Part II: 539.247

9. NBA 2K20 481.507

10. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege 436.957

Im Fall von „Animal Crossing: New Horizons“ ist zu beachten, dass hier keine digitalen Verkaufszahlen berücksichtigt wurden.

Quelle: Entertainment Retailers Association

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu UK-Charts