Dying Light 2: Techlands Statement zum Abgang von Pawel Selinger – Spannende Neuigkeiten sollen in Kürze folgen

Nachdem der frühere Art Director und zuletzt Narration Designer Pawel Selinger seinen Abschied von Techland verkündet hatte, hat sich das Unternehmen hinter dem kommenden Zombie-Actiontitel "Dying Light 2" in einem offiziellen Statement zu Wort gemeldet und für Beruhigung gesorgt. Es sollen weiterhin in Kürze Neuigkeiten zum Spiel enthüllt werden.

Das polnische Entwicklerstudio Techland hat sich mit einem neuen Statement noch einmal an die Fans des kommenden Zombie-Actionspiels „Dying Light 2“ gewandt, nachdem der frühere Art Director und Autor Pawel Selinger seinen Abgang von dem Unternehmen verkündete.

Die Fans sollen nicht besorgt sein

„Pawel Selinger, der in den letzten zwei Jahren der Narration Designer war, entschied sich Ende 2020 dazu die Zusammenarbeit mit Techland zu beenden und seine weitere Karriere woanders zu verfolgen. Pawel verbrachte den Großteil seines beruflichen Lebens bei Techland und er ist neben anderen für den Erfolg der Call of Juarez-Reihe verantwortlich“, heißt es seitens eines Techland-Firmensprechers. „Er hat einen großen Teil von sich in Dying Light 2 hinterlassen, da er von Beginn an an dem Projekt gearbeitet hatte. Seine Pflichten, wie z.B. die erzählerische Abteilung, wurden im Oktober 2020 von Piotr Szymanek übernommen.“

Auch wenn Selinger in der Vergangenheit als Art Director bei Techland tätig war, so wurde er laut den Entwicklern bei „Dying Light 2“ nicht in dieser Rolle eingesetzt. So heißt es im Weiteren: „Wir möchten allen Fans des kommenden Dying Light 2 versichern, dass die Position des Art Directors nicht gefährdet ist und seit November 2019 von Eric Cochonneau gehalten wird. Eric hat sich seitdem um jeden Aspekt der kommenden Produktion gekümmert und das Team tut unter seiner Führung sein Bestes, um den Spielern das bestmögliche Spiel zu bieten.“

Wie man noch einmal mitteilt, wird man bereits in Kürze spannende Neuigkeiten zu „Dying Light 2“ zu teilen haben. Vielleicht werden wir erfahren, wann der Zombie-Actiontitel letztendlich veröffentlicht werden wird. Schließlich wurde er im Januar 2020 auf unbestimmte Zeit verschoben und befindet sich inzwischen für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC in Entwicklung.

Sobald Techland die neuesten Details zu „Dying Light 2“ enthüllt, bringen wir euch umgehend auf den aktuellsten Stand.

