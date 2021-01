In Memoriam: Der Synchronsprecher Brad Venable ist im Alter von 43 Jahren verstorben

Brad Venable sprach unter anderem Vs Begleiter Griffon in "Devil May Cry V".

Seine Stimme begleitete die Spieler durch Abenteuer in „Devil May Cry V“, „Final Fantasy VII Remake“, „Fire Emblem: Three Houses“, „Call of Duty: Black Ops Cold War“, „Demon’s Souls“, „Shenmue 3“ und vielen weiteren und nun ist Brad Venable traurigerweise verstummt. Der Synchronsprecher ist im Alter von 43 Jahren verstorben, wie sein Kollege Darrel J Delfin auf Twitter mitteilte. Die Todesursache ist nicht bekannt. Venable hinterlässt eine Frau.

Trauer um einen guten Freund

Einige seiner Kollegen und Wegbegleiter drückten via Twitter ihre Trauer aus. Brian Olvera, der unter anderem in „Borderlands 3“ zu hören ist, schrieb: „Du sahst das beste in uns allen und hast es hervorgebracht. Du hast mich wie Familie behandelt und nanntest mich deinen kleinen Bruder. Du hattest uns motiviert und inspiriert. Unsere Bindung und Freundschaft in den vergangenen Jahren sind etwas, das ich immer wertschätzen werde. Ich liebe dich, Brad Venable. Ich vermisse dich, mein Bruder.“

Auch der Synchronsprecher Terry Daniel schrieb: „Es ist sehr traurig, dass wir eines der nettesten und großzügigsten Talente des Voiceover-Geschäfts verloren haben. Brad Venable war ein Schatz von einem Mann und half einem bei allem, was man benötigte. Unfassbar talentiert und ein wahrer Schatz. R.I.P. Brad. Ich werde unsere Chats vermissen.“

Auch wir bekunden den Hinterbliebenen unser herzlichstes Beileid und wünschen ihnen viel Kraft in dieser Zeit.

This is the very first picture I took on this phone. We were taking a voiceover class together and usual, Brad was amazing. This is a picture of a great man doing what he loved. I love you, brother. ❤️ pic.twitter.com/70O8Nhm450 — Chris Hackney @ Coming Soon (@ChrisHackneyGGK) January 8, 2021

Quelle: VG247

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Allgemeine News