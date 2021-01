Cyberpunk 2077: Ein Monat erhältlich – CD Projekt wendet sich an die Spieler

"Cyberpunk 2077" ist für die Konsolen und den PC erhältlich.

Am gestrigen Sonntag ist seit dem Release des Rollenspiels „Cyberpunk 2077“ genau ein Monat ins Land gezogen. Ein Monat, in dem viel und vor allem hitzig diskutiert wurde.

Schließlich wurde die Konsolen-Version von „Cyberpunk 2077“ in einer unfertigen Fassung veröffentlicht und hatte mit zahlreichen technischen wie spielerischen Macken zu kämpfen. Via Twitter wandte sich CD Projekts Lead-Quest-Designer Paweł Sasko an die Fans und bedankte sich bei den Spielern für ihre Unterstützung. Gleichzeitig wurde noch einmal versichert, dass weiter eifrig an Updates gearbeitet wird, mit denen die allgemeine Nutzererfahrung verbessert werden soll.

„Heute ist seit der Veröffentlichung von Cyberpunk 2077 ein Monat vergangen. Einige haben das Spiel bereits beendet, viele spielen es noch und noch hat niemand alles aufgedeckt, was wir vorbereitet haben. Bei The Witcher 3 hat es Jahre gedauert. Daher wird es auch bei diesem Spiel ziemlich lange dauern. Ich liebe es, diesen Prozess zu beobachten“, so Sasko. „Kein anderes Spiel in meiner Karriere hat so viel Herz und Hingabe erfordert. In den letzten 30 Tagen habe ich Kommentare gelesen, Videos angeschaut und gelernt. Ich weiß, das es immer etwas gibt, das man besser machen kann.“

Zum Thema: Cyberpunk 2077: Patches & Updates werden vom polnischen Verbraucherschutz beobachtet

„Und wenn schon nicht besser, dann kann man mehr von dem machen, was beim Publikum gut angekommen ist“, heißt es weiter. „Aber ich möchte, dass Sie wissen, dass Sie gehört werden – die bisher veröffentlichten Patches beweisen dies. Denken Sie daran, dass nicht alles sofort behoben werden kann. Ich habe Tausende von Nachrichten erhalten – Sie haben den Akku meines Telefons leer gesaugt. Aber ich habe alles gelesen, auch wenn es weh tut. Vielen Dank für die ersten 30 Tage von Cyberpunk 2077.“

„Cyberpunk 2077“ ist für den PC, die PS4 und die Xbox One erhältlich. Technische Upgrades für die PlayStation 5 und die Xbox Series X folgen im Laufe dieses Jahres.

Today marks 1 month since #Cyberpunk2077 release 🥂

Some already beat the game, plenty are still playing, nobody yet uncovered everything we have prepared. It took years for #TheWitcher 3, so it will take quite long for this game too. I love observing this process.

— Paweł Sasko (@PaweSasko) January 10, 2021