Hitman 3: Entwickler bestätigt Platin-Trophäe

"Hitman 3" erscheint am 20. Januar für PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch und PC.

Gute Nachricht für Trophy-Hunters: Über Twitter bestätigte IO Interactive, dass ihr im neuen „Hitman“-Ableger erstmals eine Platin-Trophäe erspielen könnt. Eine Funktion, die sich die Community bereits seit längerem gewünscht hat.

Die Spieler der beiden Vorgänger kamen leider nicht in den Genuss einer Platin-Trophäe. Dort wurden die Trophäen auf die einzelnen Maps verteilt. Dies führte zu einer großen Anzahl von Trophäen, die wegen unzähligen DLC’s voneinander getrennt waren.

Passend zur Bezeichnung des Protagonisten müsst ihr für die Platin-Trophäe exakt 47 Trophäen freispielen. Weil die Trophäen-Listen nach den Plattformen getrennt sind, können PlayStation-Spieler rein theoretisch sogar zweimal Platin erhalten. Der Titel wird nämlich sowohl für PS4 als auch für PS5 erscheinen. Solltet ihr euch die PS4-Version kaufen, könnt ihr zu einem späteren Zeitpunkt ein kostenfreies Upgrade auf der PS5 vornehmen.

Trophäenliste wurde noch nicht enthüllt

Die Auflistung der einzelnen Trophäen wurden leider noch nicht veröffentlicht . Jedoch werden wir euch umgehend darüber informieren, sobald dies geschehen ist.

In den letzten Tagen sind zahlreiche Informationen zum dritten und letzten Ableger der „World of Assassination“-Trilogie eingetroffen. In einem Gameplay-Video aus der vergangenen Woche wurden die in jedem Level vorhandenen Abkürzungen vorgestellt, die den Wiederspielwert erhöhen sollen. Zudem kann das Spiel auch mit VR-Brille gespielt werden, weshalb die Verantwortlichen hierzu einen eigenen Trailer veröffentlichten. Auch die neuen Kamera-Tools werden in diesem Artikel vorgestellt.

