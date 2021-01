Naughty Dog: Arbeiten an einem neuen PS5-Spiel gestartet?

Letztes Jahr veröffentlichte Entwicklerstudio Naughty Dog mit "The Last of Us: Part 2" einen der letzten großen PlayStation 4-Blockbuster. Ein neuer Bericht legt nun nahe, das Team könne bereits an einem PS5-Spiel arbeiten.

Naughty Dog bestätigte, dass alle ihre PS4-Spiele auch auf der PlayStation 5 laufen.

Vergangenes Jahr veröffentlichte das Entwicklerteam von Naughty Dog mit „The Last of Us: Part 2“ seinen bis dato neuesten PlayStation-Titel. Nachdem in den letzten Monaten immer wieder Gerüchte über ein frisches Projekt des kalifornischen Studios kursierten, deuten aktuelle Meldungen nun darauf hin, dass bereits Arbeiten an einem neuen, bis jetzt noch unangekündigten PlayStation 5-Spiel begonnen haben könnten.

Naughty Dog: Laufen Arbeiten an PS5-Game bereits seit 2020?

Ihren Ursprung haben diese Berichte in einem neuen Artikel von Twisted Voxel (via GamingBolt). Darin verweisen sie zunächst auf verschiedene Beförderungen und Veränderungen innerhalb der Unternehmenshierarchie von Naughty Dog. So seien beispielsweise Vinit Agarwal und Richard Cambier, die zuvor beide als Lead Designer tätig waren, schon im September 2020 zu Co-Game Directors ernannt worden. In besagtem Monat kam es zudem noch zu weiteren Beförderungen, etwa von Maksym Zhuralov (jetzt Principal Animator) und Max Dyckhoff (jetzt Lead AI Engineer). Im Oktober 2020 folgten schließlich die Beförderungen von Waylon Brinck zum Development Director.

All dies könnte, wie Twisted Voxel ausführt, darauf hindeuten, dass Naughty Dog bereits vor einigen Monaten mit der Entwicklung eines neuen PlayStation-Games begonnen haben könnte. Das LinkedIn-Profil von Robert Krekel (Audio Director) verweist derzeit auf seine Mitarbeit an einem bisher noch unangekündigten neuen Projekt. Des Weiteren habe das Unternehmen schon letztes Jahr damit begonnen, neue Mitarbeiter einzustellen, die an einem PS5-Spiel arbeiten sollen. Hierbei könnte es sich theoretisch um dasselbe Game handeln.

Dass Naughty Dog an einem neuen PlayStation-Spiel arbeitet, ist wenig überraschend, schließlich konnte das Team mit seinen letzten Werken große Erfolge feiern. Entsprechend stellt sich eher die Frage, woran das Studio werkeln könnte. Zuletzt sagte Naughty Dogs Co-President Neil Druckmann in einem Statement, es seien sowohl ein „The Last of Us: Part 3“ als auch eine komplett neue Marke als nächstes Projekt des Studios denkbar.

Glaubt ihr, Naughty Dog arbeitet bereits an einem neuen PlayStation 5-Spiel?

