Cyberpunk 2077: Erste Details zum Multiplayer? Hinweise im Quellcode entdeckt

"Cyberpunk 2077" ist für die Konsolen und den PC erhältlich.

Wie bereits Monate vor dem offiziellen Launch von „Cyberpunk 2077“ bestätigt wurde, bekommt das Rollenspiel zu einem späteren Zeitpunkt eine umfangreiche Mehrspieler-Komponente spendiert.

Aufgrund der in einem unfertigen Zustand veröffentlichten Konsolen-Versionen rückte der Multiplayer von „Cyberpunk 2077“ zuletzt ein wenig in den Hintergrund. Für frische Spekulationen sorgt in diesen Tagen der aktuelle Quellcode des Rollenspiels, in dem Dataminer erste vermeintliche Details zur Mehrspieler-Komponente von „Cyberpunk 2077“ entdeckten.

Weiter Details sollen in diesem Jahr folgen

Neben einem klassischen Deathmatch könnte der Multiplayer des Rollenspiels unter anderem sogenannte „Heists“ bieten, an denen die Spieler teilnehmen können. Für die nötige spielerische Abwechslung und einen strategischen Anstrich könnten laut dem Quellcode verschiedene Charakter-Klassen wie die Assassinen, die Techrunner oder die Techies sorgen, zu denen bisher allerdings noch keine konkreten Details vorliegen.

Ebenfalls mit von der Partie ist offenbar eine Drop In/Drop Out-Funktion, die es den Spielern ermöglicht, eine laufende Partie jederzeit zu verlassen beziehungsweise dieser beizutreten. Da die Angaben im Quellcode bisher nicht von CD Projekt kommentiert oder gar bestätigt wurden, bleibt allerdings abzuwarten, ob die besagten Inhalte beziehungsweise Features in der Tat den Weg in die Mehrspieler-Komponente von „Cyberpunk 2077“ finden werden. Schließlich wäre denkbar, dass wir es hier mit veralteten Passagen zu tun haben.

Laut CD Projekt soll im Laufe des Jahres über den Multiplayer gesprochen werden. Wann es im Endeffekt so weit ist, ist allerdings noch unklar.

