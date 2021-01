Final Fantasy VII Remake für die PS5 & Life is Strange 3: Ankündigungen in Kürze?

Aktuellen Gerüchten zufolge soll Square Enix im Laufe des kommenden Monats gleich mehrere Ankündigungen vornehmen. Laut einem Insider dürfen wir uns beispielsweise auf "Life is Strange 3" und eine PS5-Version des "Final Fantasy VII Remakes" freuen.

Erscheint das "Final Fantasy VII Remake" für die PS5?

Aktuellen Gerüchten zufolge bereitet der japanische Publisher Square Enix gleich mehrere große Ankündigungen vor, die im Laufe des kommenden Monats vorgenommen werden sollen.

Dies berichtet zumindest der verifizierte Resetera-Insider „Navtra“, der sich in Bezug auf „Final Fantasy XVI“ in den letzten Monaten als verlässliche Quelle einen Namen machte. Wie „Navtra“ in Erfahrung gebracht haben möchte, dürfen wir uns im Februar 2021 unter anderem über die offizielle Präsentation der nächsten Erweiterung zum Online-Fantasy-Rollenspiel „Final Fantasy XIV“ freuen. Dabei wird es laut dem Insider allerdings nicht bleiben.

Naht die offizielle Enthüllung von Life is Strange 3?

Stattdessen sollen nur kurze Zeit später sowohl eine PlayStation 5-Umsetzung des „Final Fantasy VII Remakes“ als auch das Adventure „Life is Strange 3“ angekündigt beziehungsweise vorgestellt werden. „Die Ankündigungen von Square Enix häufen sich. Im kommenden Monat wird die neue Erweiterung von Final Fantasy XIV enthüllt und FFVIIR für PS5 sowie Life is Strange 3 sollten kurz danach folgen“, so der Insider.

Zum Thema: Final Fantasy VII: Markenschutzeinträge könnten auf neue Projekte hindeuten

Zu 100 Prozent sicher ist sich „Navtra“ allerdings nicht und führte aus: „Über das wann zu sprechen, ist angesichts der aktuellen Umstände recht schwierig. Spiele, die noch im letzten Sommer für dieses Quartal angekündigt waren, haben seitdem nicht einmal Trailer erhalten. Ich kann mir also nie sicher sein, wann etwas angekündigt / veröffentlicht wird.“

„Vor diesem Hintergrund glaube ich, dass wir diese Ankündigung irgendwann im Februar erhalten. Ich kann mir einfach nicht 100 Prozent sicher sein“, heißt es abschließend.

Quelle: Resetera

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Final Fantasy VII Remake