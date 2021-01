Call of Duty Black Ops Cold War: Neues Update verbessert Stabilität der PS5-Version – Doppelte Waffen-XP am Wochenende

Für "Call of Duty: Black Ops Cold War" erschien ein neues Update. Zudem hat Treyarch mitgeteilt, dass man am Wochenende einmal mehr die eigenen Waffen schneller aufleveln kann.

Am gestrigen Abend hatten Treyarch und Raven Software ein neues In-Game-Update für „Call of Duty: Black Ops Cold War“ veröffentlicht, das leider die etwaigen Server zum Absturz brachte. Inzwischen sind diese Probleme behoben, weshalb man schauen kann, welche Änderungen überhaupt vorgenommen wurden.

Alles für die Stabilität

Auf der offiziellen Seite haben die Entwickler die Patchnotes bereitgestellt, die dieses Mal recht überschaubar ausfallen. Folgende Änderungen wurden mit dem neuesten Update vorgenommen:

Global

Allgemeine Stabilitätsverbesserungen speziell für die PlayStation 5

Zombies

Stabilität Mehrere Stabilitätsverbesserungen

Die Maschine Es wurde ein Exploit geschlossen, der die Duplizierung der Waffe des Spielers erlaubte

Dead Ops Arcade 3 Mehrere Stabilitätsverbesserungen



Mehr zum Thema: Call of Duty Black Ops Cold War – Treyarch deutet neue Zombies-Karte an

Im Weiteren haben die Entwickler bekanntgegeben, dass man am kommenden Wochenende sowohl in „Call of Duty: Black Ops Cold War“ als auch in „Call of Duty: Warzone“ doppelte Waffen-Erfahrungspunkte erhalten wird. Das doppelte Waffen-XP-Wochenende beginnt am Freitag, den 15. Januar 2021 um 19 Uhr und endet am Dienstag, den 19. Januar 2021 um 19 Uhr.

Bereits am morgigen Donnerstag wird eine kostenlose Trial für „Call of Duty: Black Ops Cold War“ beginnen, die es den Spielern eine Woche lang ermöglicht, den Zombies-Modus mit all seinen Spielvarianten zu spielen. Zudem werden eine neue 40-Spieler-Multiplayer-Karte („Sanatorium“), der neue Dropkick-Modus für den Multiplayer sowie der Cranked-Modus für den Zombies-Modus erscheinen.

„Call of Duty: Black Ops Cold War“ erschien im November 2020 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC. Mitte Dezember startete wiederum die erste Season mit zahlreichen neuen Inhalten wie weiteren Multiplayer-Karten, Spielmodi, einem Battle Pass und vielem mehr.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Call of Duty: Black Ops Cold War