Fallout 76: Das große Inventar-Update hat einen Termin

"Fallout 76": Das Inventar wird überarbeitet.

Auch im Jahr 2021 wird das Online-Action-Rollenspiel „Fallout 76“ weiter mit neuen Inhalten, Updates und Features versehen.

Auf den Test-Servern der PC-Version kann aktuell das nächste Update zu „Fallout 76“ in Augenschein genommen werden, mit dem das Inventar der Spieler ausführlich überarbeitet wird. Nachdem kürzlich bereits bestätigt wurde, dass die finale Fassung des Updates Ende Januar erscheinen wird, bekam diese nun einen handfesten Releasetermin spendiert.

Wie es von offizieller Seite heißt, wird das Inventar-Update auf allen Plattformen gleichzeitig veröffentlicht und ab dem 26. Januar 2021 für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 erhältlich sein. Im Rahmen des Updates wird unter anderem die Lagerkapazität auf 1.200 erhöht.

Zum Thema: Fallout 76: Dramatischer Anstieg der Spielerzahl

„Wir werden die Lagerkistenkapazität auf 1.200 erhöhen, dem Pip-Boy die Reiter ‚Rüstung‘ und ‚Essen/Trinken‘ hinzufügen, das Gesamtgewicht eurer Gegenstandsstapel anzeigen und die Vorschau von Spieler-Verkaufsautomaten auf der Karte erweitern. Diese Änderungen sollten einen positiven Effekt auf die Gegenstandsverwaltung haben“, führten die Entwickler der Bethesda Game Studios aus.

„Fallout 76“ ist für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 erhältlich.

We’re excited to share that the inventory improvements mentioned in this Inside the Vault article: https://t.co/K9Uy0iU6PY are coming to #Fallout76 in an update on January 26th! pic.twitter.com/hF0DizbP36

— Fallout (@Fallout) January 11, 2021