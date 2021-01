Bruce Straley: Ex-Naughty Dog möchte neue Marken statt Lizenzspiele

Einen Termin gibt es für "Indiana Jones" bislang nicht.

Momentan befinden sich eine Menge Lizenzspiele in Arbeit oder wurden kürzlich veröffentlicht. Respawn Entertainment steuerte „Jedi Fallen Order“ bei, IO Interactive werkelt an „Project 007“, MachineGames und Bethesda machten in dieser Woche ein neues „Indiana Jones“ offiziell und bei Ubisoft Massive befundet sich ein Open-World-Projekt im „Star Wars“-Universum in der Mache.

Bei allen Spielen handelt es sich keinesfalls um günstige Lizenzversoftungen, die zum Budgetpreis auf den Markt kommen werden. Vielmehr werkeln hochrangige Studios an AAA-Projekten. Ähnlich sieht es der Producer Geoff Keighley, der die jüngsten Lizenzspiele auf Twitter thematisierte. „Einige großartige Studios machen lizenzierte Spiele“, so seine Einleitung.

Bruce Straley möchte neue Marken sehen

Im weiteren Verlauf zählte Keighley zunächst die oben genannten Spiele auf und beendete sein Statement mit der Frage: „Was ist euer Traumzusammenschluss zwischen einem Studio und einer Franchise, die ihr eines Tages sehen möchtet?“

Es folgten viele Antworten von Followern. Doch auch Branchenveteranen hielten sich nicht zurück. Beispielsweise meldete sich Bruce Straley, der Ex-Director von Naughty Dog zu Wort. Von Lizenzspielen hält er offensichtlich nicht allzu viel.

„Keine“, so seine Antwort auf die Frage nach favorisierten Lizenz-Kooperationen. „Wir brauchen all diese Talente und das Geld, um neue Inhalte, neue Marken und Innovationen im AAA-Bereich zu schaffen, Geoff.“

Follower sind ähnlicher Meinung

Viele Spieler stimmten Straley zu. So schrieb ein Follower beispielsweise: „Du hast zu 100 Recht Recht, Bruce. Ich möchte etwas spielen, das ich noch nie zuvor gespielt habe, nicht nur ein lizenziertes Spiel, das sich genauso spielt wie etwas, das ich bereits gespielt habe. Gib mir etwas Neues und Anderes! Das ist der Grund, warum Death Stranding mich so angesprochen hat, wie es das tat.“

Ein anderer Follower: „Könnte dem nicht mehr zustimmen! Wir brauchen Ikonen zurück im Gaming! Leute wie Sie, Hideo Kojima, Shigeru Miyamoto usw. als Anführer, damit all diese Firmen/Publisher IPs mit neuen Ideen bekommen! Das ist das einzige Bein, auf dem Gaming stehen muss, um es voranzutreiben!“

Zum Thema

Allerdings gibt es auch andere Meinungen. Beispielsweise sorgte die Ankündigung des neuen „Indiana Jones“ für eine Menge Begeisterung. Was haltet ihr von Lizenzspielen? Freut ihr euch eher auf komplett neue Marken?

