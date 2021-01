Cyberpunk 2077: CD Projekt erklärt Fokussierung auf PC-Tests

Die Absatzzahlen von "Cyberpunk 2077" können sich durchaus sehen lassen.

„Cyberpunk 2077“ kam im vergangenen Jahr in einem unfertigen Zustand auf den Markt, was zumindest für die Konsolenversionen gilt. Gleichzeitig hagelte es vor dem Launch Höchstwertungen. Der simple Grund: CD Projekt verschickte an die Tester die PC-Version, die eine deutlich bessere Figur machte.

Doch warum weigerte sich CD Projekt, vor dem Launch Reviews auf Basis der Konsolenversionen zu ermöglichen? In einem aktuellen Statement versucht der Entwickler, die Situation zu erklären.

Auf dem PC ein guter Start

Zunächst wies CD Projekt darauf hin, dass man mit der PC-Version einen guten Start hinlegen konnte: „Wir haben in der ersten Dezemberwoche mit dem Versenden von Review-Keys auf PC begonnen, um den Review-Prozess zu starten. Am 10. Dezember, dem Release-Tag, hatten wir mit den Bewertungen der PC-Version einen wirklich guten Start. Obwohl auch diese nicht perfekt ist, ist dies eine Version des Spiels, auf die wir sehr stolz waren und immer noch sind.“

Weniger stolz dürfte CD Projekt auf die Konsolenversion von „Cyberpunk 2077“ sein. Die Mängel führten sogar dazu, dass der Titel aus dem PlayStation Store entfernt wurde und die betroffenen Kunden recht unkompliziert Rückerstattungen erhielten. Doch warum hielt CD Projekt die Review-Codes zurück? Laut der Angabe der Entwickler wurde auch kurz vor dem Launch noch an Verbesserungen gearbeitet.

„Zur gleichen Zeit, als bereits PC-Codes verschickt wurden, haben wir immer noch hart daran gearbeitet, die Qualität des Spiels auf Konsolen der alten Generation zu verbessern. Jeder zusätzliche Tag, an dem wir am Day-One-Update gearbeitet haben, brachte sichtbare Verbesserungen. Deshalb haben wir erst am 8. Dezember begonnen, Konsolen-Keys für Reviews zu verschicken — was später war als ursprünglich geplant“, so CD Projekt.

Zum Thema

Auch die späten Verbesserungen sorgten auf der PS4 und Xbox One nicht für ein zufriedenstellendes Spiel. Außerdem kam der Vorwurf auf, dass die mangelhafte Qualität auf den Last-Gen-Konsolen bewusst verschwiegen wurde, um die Verkäufe nicht zu beeinträchtigen.

Tatsächlich fand „Cyberpunk 2077“ innerhalb von zehn Tagen 13 Millionen Abnehmer. Doch das Vertrauen in das Unternehmen ist stark beeinträchtigt. Der Aktienkurs liegt momentan bei 55 Euro, nach rund 100 Euro Anfang Dezember.

