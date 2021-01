Cyberpunk 2077: CD Projekt zur Rückkehr in den PS Store und den Next-Gen-Updates

In einem aktuellen Statement sprachen die Macher von CD Projekt ausführlich über die Zukunft von "Cyberpunk 2077". Unter anderem ging es um die Rückkehr in den PlayStation Store und die versprochenen Updates für die Xbox Series X/S beziehungsweise die PS5.

"Cyberpunk 2077" soll 2021 in den PlayStation Store zurückkehren.

Nach dem vor allem auf den Konsolen technisch wie spielerisch enttäuschenden Start von „Cyberpunk 2077“ arbeiten die Entwickler von CD Projekt derzeit fieberhaft an Updates, mit denen das Rollenspiel verbessert werden soll.

Wie das Studio in einer aktuellen Mitteilung versicherte, sind auch die vor dem Release angekündigten Gratis-DLCs weiterhin geplant. Aktuell stehen allerdings erst einmal die Behebung der Fehler und die Optimierung der Spielerfahrung im Fokus der internen Bemühungen.

„Wir planen immer noch, kostenlosen DLC für das Spiel zu veröffentlichen, genau wie bei The Witcher 3. Wir haben jedoch entschieden, dass unsere Priorität darin besteht, an den wichtigsten Korrekturen und Updates zu arbeiten. Wir werden danach kostenlosen DLC veröffentlichen – dazu werden wir in den kommenden Monaten mehr zu sagen haben“, so CD Projekt dazu.

Spiel soll in den nächsten Monaten in den PlayStation Store zurückkehren

Aufgrund der zahlreichen Rückerstattungen und der katastrophalen Performance auf der PS4 entschlossen sich CD Projekt und Sony Interactive Entertainment dazu, „Cyberpunk 2077“ erst einmal aus dem PlayStation Store zu entfernen. Wann das Rollenspiel im Endeffekt in den Store zurückkehren wird, kann CD Projekt aktuell noch nicht sagen.

Allerdings wurde zwischen den Zeilen angedeutet, dass es im Laufe der nächsten Monate so weit sein wird: „Wir arbeiten derzeit an Korrekturen und Updates und wollen Cyberpunk 2077 gemeinsam mit Sony so schnell wie möglich wieder in den PlayStation Store bringen“, so CD Projekt weiter.

Zum Thema: Cyberpunk 2077: CD Projekt gibt Qualitätsversprechen ab – Roadmap zu kommenden Updates

Ebenfalls noch keinen konkreten Termin bekam das im vergangenen Jahr angekündigte Next-Gen-Update spendiert, mit dem „Cyberpunk 2077“ auf die leistungsstarke Hardware der neuen Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X zugeschnitten wird. Laut CD Projekt ist der Release des Next-Gen-Updates derzeit für die zweite Hälfte des Jahres 2021 vorgesehen.

„Wir planen weiterhin, in diesem Jahr das kostenlose Next Gen-Update für Cyberpunk 2077 zu veröffentlichen. Wir streben an, in der zweiten Jahreshälfte die Version für Xbox Series-Konsolen sowie PlayStation 5 zu veröffentlichen. Wir werden mehr dazu verraten, wenn wir genauere Informationen haben“, heißt es hierzu.

Quelle: Cyberpunk 2077 (Offizielle Website)

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Cyberpunk 2077