Immortals Fenyx Rising: Update 1.10 mit DualSense-Optimierungen und mehr erscheint heute

"Immortals Fenyx Rising" ist für die PS4 und die PS5 erhältlich.

Mit „Ein Neuer Gott“ bekommt das mystische Action-Adventure „Immortals Fenyx Rising“ in Kürze die erste Download-Erweiterung spendiert.

Im Vorfeld des DLCs stellen die Entwickler von Ubisoft am heutigen Donnerstag Nachmittag um 15 Uhr unserer Zeit ein neues Update zu „Immortals Fenyx Rising“ bereit. Dieses hebt den Titel auf die Version 1.10 und nimmt sich unter anderem eines Fehlers an, der auf der Xbox Series X/S dazu führen konnte, dass der eigene Spielstand nach langen Spiele-Sessions nicht mehr korrekt gelesen beziehungsweise geladen werden konnte.

Unterstützung für „Ein Neuer Gott“ und mehr

Ebenfalls geboten werden die Unterstützung des kommenden „Ein Neuer Gott“-DLCs, kleinere Anpassungen an der Lokalisierung sowie diverse Bugfixes und Optimierungen. So wurde beispielsweise der Bug behoben, durch den die Spielfigur nach dem Öffnen einer Schatzkiste in einem Dungeon in einer unsichtbaren Wand feststecken konnte.

Zum Thema: Immortals Fenyx Rising: Release des „Ein Neuer Gott“-DLCs schon diesen Monat?

Auf der PlayStation 5 widmeten sich die Entwickler darüber hinaus der Unterstützung des DualSense-Controllers und besserten laut eigenen Angaben im Bereich der Kämpfe nach, um auf der PlayStation 5 für eine noch dichtere Atmosphäre zu sorgen. Den kompletten Changelog zum Update 1.10 findet ihr hier.

„Immortals Fenyx Rising“ ist für den PC, die PS4, die PS5, die Xbox One, die Xbox Series X/S, die Switch und Googles Streaming-Dienst Stadia erhältlich.

Quelle: Ubisoft

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Immortals Fenyx Rising