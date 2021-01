Elden Ring: Frische Artworks zum Fantasy-Abenteuer stehen bereit

Zum Abschluss der Woche wurden frische Artworks zu From Softwares neuem Projekt "Elden Ring" in Umlauf gebracht. Diese stammen aus dem ersten Trailer, der im Rahmen der offiziellen Enthüllung von "Elden Ring" präsentiert wurde.

"Elden Ring" bekam bisher keinen Releasetermin spendiert.

Auch wenn nach wie vor unklar ist, wann „Elden Ring“, das neue Werk der „Dark Souls“-Macher von From Software, im Endeffekt veröffentlicht werden soll, zeichnete sich zuletzt hab, dass es wohl im Laufe dieses Jahres so weit sein wird.

Um euch die Wartezeit bis zur Enthüllung weiterer Details ein wenig zu versüßen, wurde zum Abschluss der Woche ein Schwung frischer Artworks zu „Elden Ring“ in Umlauf gebracht. Diese stehen in unserer Galerie zur Ansicht bereit und stammen aus dem ersten Trailer zum Fantasy-Rollenspiel, der im Rahmen der offiziellen Ankündigung von „Elden Ring“ auf der E3 2019 präsentiert wurde.

Viele Gemeinsamkeiten mit Dark Souls angedeutet

Allzu viele Details zu „Elden Ring“ wurden bisher nicht genannt. Auch steht derzeit noch in den Sternen, wann mit der Enthüllung weiterer Eindrücke oder gar des finalen Releasetermins zu rechnen ist. Allerdings erreichten uns kürzlich unbestätigte Berichte, in denen die Rede davon war, dass sich „Elden Ring“ wieder mehr an der DNA von „Dark Souls“ orientieren wird, nachdem From Software mit „Sekiro: Shadows Die Twice“ zwischenzeitlich neue Wege ging.

Zum Thema: Elden Ring: Inoffizielle Details eingetroffen – nordische Mythologie als Schauplatz?

Darüber hinaus wollten gleich mehrere Industrie-Insider in Erfahrung gebracht haben, dass sich „Elden Ring“ mit großen Schritten seiner Fertigstellung nähert und im Prinzip früher als von vielen erwartet erscheinen könnte. Offiziell bestätigt wurden diese Aussagen bisher allerdings nicht.

