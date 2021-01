Scott Pilgrim vs. The World: Complete Edition samt Launch-Trailer veröffentlicht

Scott Pilgrim wurde erneut ins Rennen geschickt.

Ubisoft erinnert mit einem Trailer an die Veröffentlichung der „Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition“. Sie ist ab sofort in einer digitalen Version für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Stadia und PC verfügbar. Dank der Abwärtskompatibilität kann der Titel auch auf den New-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X/S gespielt werden.

Den Eintrag im PlayStation Store findet ihr hier. Der Preis des Spiels liegt bei 14,99 Euro.

Grundspiel und Erweiterungen

Die „Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition“ umfasst nicht nur das Grundspiel. Auch werden zur Feier des 10-jährigen Jubiläums die DLCs „Knives Chau“ und „Wallace Wells“ spielbar gemacht.

Im Spielverlauf der „Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition“ helft ihr Scott Pilgrim dabei, es mit seinen Feinden, darunter die Liga der sieben teuflischen Ex-Lover, aufzunehmen. Zugleich kämpft er um die Liebe.

Außerdem habt ihr die Möglichkeit, euch mit bis zu drei Freunden lokal oder online zusammenzutun, um Gegner zu bekämpfen, Leben und Münzen zu teilen und euch gegenseitig wiederzubeleben. Hinzu kommen die Subspace-Minispiele sowie Völkerball. Dabei könnt ihr euch gegenseitig zu epischen Schlachten herausfordern oder aber in den Modi „Boss Rush“ und „Survival Horror“ zusammenarbeiten.

„Dank der 8-Bit-Animation von Paul Robertson, dem von der Kritik gefeierten Soundtrack von Anamanaguchi und den Original-Zwischensequenzen von Bryan Lee O’Malley, dem Schöpfer der Scott Pilgrim vs. The World-Graphic-Novel-Serie, können sich die Fans erneut in das Spiel verlieben“, so Ubisoft. Hier der anfangs erwähnte Launch-Trailer.

