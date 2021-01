A Way Out: EA glaubte nicht an den Erfolg – Aktuelle Verkaufszahlen bekannt

Knapp drei Jahre nach dem offiziellen Release blickte Game-Director Josef Fares noch einmal auf die Entstehung von "A Way Out" zurück. Dabei nannte er nicht nur aktuelle Verkaufszahlen. Gleichzeitig räumte er ein, dass der verantwortliche Publisher Electronic Arts seinerzeit nicht vom Erfolg des Coop-Titels überzeugt war.

"A Way Out" erschien unter anderem für die PS4.

In Zusammenarbeit mit dem Publisher Electronic Arts veröffentlichten die Entwickler der Hazelight Studios im März 2018 das kooperative Action-Adventure „A Way Out“.

Im Rahmen eines Interviews, das von den englischsprachigen Kollegen von IGN geführt wurde, blickte der verantwortliche Game-Director Josef Fares noch einmal auf die Arbeiten an „A Way Out“ zurück. Wie Fares einräumte, sah er sich seinerzeit immer wieder mit pessimistischen Stimmen konfrontiert, die ihn davon überzeugen wollten, dass „A Way Out“ kommerziell scheitern wird.

Weltweit über drei Millionen Einheiten verkauft

Nicht einmal die Verantwortlichen von Electronic Arts, die sich im Endeffekt dazu entschieden, das Coop-Abenteuer zu finanzieren beziehungsweise zu veröffentlichen, waren laut Fares vom Erfolg des Titels überzeugt. Im Endeffekt sollte das Unternehmen jedoch falsch liegen und mit „A Way Out“ einen unerwarteten kommerziellen Erfolg feiern. Mit mittlerweile fast 3,5 Millionen abgesetzten Einheiten, sollten die internen Erwartungen nämlich mehr als deutlich übertroffen werden.

Fares dazu: „Mich kann nichts und niemand aufhalten, wenn ich an etwas glaube. Offensichtlich hat niemand an A Way Out geglaubt – nicht einmal EA dachte, dass es sich verkaufen wird. Sie haben aber zumindest an mich geglaubt. Mir war das alles egal. Ich dachte nur: Es wird passieren. Jetzt haben wir fast 3,5 Millionen Einheiten von diesem Spiel verkauft.“

„Für ein kleines Team von 30 bis 35 Menschen sind solche Zahlen der Wahnsinn“, heißt es weiter. „Und bei 3,5 Millionen verkauften Einheiten bedeutet das, dass, ich weiss nicht, fast sieben Millionen Menschen dieses Spiel gespielt haben. Das ist doch verrückt.“

„A Way Out“ ist für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 erhältlich.

