S.T.A.L.K.E.R. 2: Kurzes Statusupdate zur Entwicklung

Bereits vor wenigen Wochen hatten die Verantwortlichen von GSC Game World einen Gameplay-Teaser zu dem kommenden Endzeit-Shooter „S.T.A.L.K.E.R. 2“ veröffentlicht. Nun hat der PR-Mitarbeiter Zakhar Bocharov ein Update zur Entwicklung gegeben.

Eine allgegenwärtige Gefahr

Über den Xbox Wire heißt es: „Stellt euch vor. Ein langer und beschwerlicher Weg. Die feindliche und trügerische Zone. Unglaubliche Schätze, die euch alles kosten könnten. Eine Blutprüfung, die euer altes Leben von einem neuem trennt …“

Die Spieler sollen schnelle Wechsel der Szenerie, unheilvolle Landschaften und das stets präsente Gefühl einer unvermeidbaren Gefahr erleben. In der Rolle des Stalkers Skif wird man dieses neue Abenteuer erleben. Somit wird ein neuer Protagonist eingeführt, dessen Handeln das nächste große Kapitel in der Geschichte der Zone prägen wird.

In dem Teaser-Trailer führte man uns in eine zerfallene Schule am Rande der Geisterstadt Pripyat, wobei in der Nähe ein Lagerfeuer zu finden ist. Skif sieht sich jedoch der Strahlung ausgesetzt, die auch im neuen Teil eine permanente Gefahr darstellen wird. Sie wird immer wieder auftreten und den Stalker dazu zwingen, sich Unterschlupf zu suchen und auf das Ende der Energiewelle zu warten. Jedoch warten in den Schatten noch weitere Gefahren, die man nicht unterschätzen sollte.

Die Entwicklung der PC- und Xbox Series X/S- Versionen soll gut vorangehen. Man möchte die höchstmögliche Qualität auf allen Plattformen bieten und dank der schnellen SSD-, der RTX-Unterstützung und der 4K-Darstellung soll „S.T.A.L.K.E.R. 2“ auch die ultimative Erfahrung werden, die man von Beginn an versprochen hatte.

„S.T.A.L.K.E.R. 2“ hat noch keinen Erscheinungstermin für die Xbox Series X/S und den PC erhalten. Da es nur zeitexklusiv für die Microsoft-Konsolen erscheinen wird, sollten PlayStation-Spieler zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls in den Genuss des Shooters kommen sollen.

