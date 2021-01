PS5 & PS4: Diese Spiele erscheinen nächste Woche

Auch diese Woche dürfen sich Gamer auf neue PlayStation-Spiele freuen.

Auch in dieser Woche buhlen wieder neue Videospiele um eure Aufmerksamkeit, wobei sich die Auswahl diesmal eher in Grenzen hält. Genauer kommen diesmal speziell Fans von feiner Stealth-Action sowie Sci-Fi-Freunde mit einer Schwäche für Arcade-Shooter auf ihre Kosten. Auf welche zwei Titel ihr euch in den nächsten Tagen freuen dürft, verraten wir euch in den nächsten Zeilen.

Hitman 3 (PS4, PS5)

Release: 20. Januar 2021

Den Anfang macht mit Agent 47 ein alter Bekannter, der bereits auf zahlreiche Videospiel-Abenteuer zurückblicken kann. Sein neuester Auftrag in „Hitman 3“ bildet den Abschluss der aktuellen Reihe und ist zugleich der erste große Blockbuster-Titel des noch jungen Jahres 2021. In weitläufigen Arealen ist es natürlich auch diesmal wieder euer Ziel, eure Zielperson(en) im Idealfall auf möglichst unauffällige Art und Weise ins Jenseits zu befördern. In bester Serientradition steht es euch dabei natürlich frei, wie ihr eure Opfer ausschalten wollt.

Idealerweise solltet ihr für eine gute Bewertung natürlich möglichst subtil vorgehen, euch verkleiden und eure Zielperson studieren. Alternativ könnt ihr auch mit Waffengewalt alles niedermähen, was sich euch in den Weg stellt, dies ist eines Auftragskillers wie Agent 47 jedoch nicht unbedingt angemessen. Auf der PlayStation 5 dürfen sich Spieler neben einer schickeren 4K-Optik auch über eine kostenlose PS4-Kopie des Titels freuen. Falls ihr euch zunächst die Last-Gen-Version holt, könnt ihr euch später kostenlos die PlayStation 5-Fassung herunterladen.

Hitman 3 kaufen:

Redout: Space Assault (PS4)

Release: 22. Januar 2021

Sollte euch der Sinn eher nach gepflegter Weltraum-Action stehen, könnte „Redout: Space Assault“ von 34BigThings einen Blick wert sein. Hierbei handelt es sich um einen Arcade-Shooter, der zusätzlich noch mit einigen Rougelike-Elementen aufwartet. Im Mittelpunkt sollen dabei vor allem die knackigen Schlachten in den Weiten des Weltalls im Jahr 2395 stehen.

All eure Einsätze sollen dabei Teil eines erbittert geführten Kampfes um einen neuen Lebensraum für die Menschheit sein. Seit über 100 Jahren befinden sich Menschen überall im Sonnensystem auf der Suche nach einer neuen Heimat, doch erst seit kurzer Zeit kursieren Meldungen, die Suche sei erfolgreich gewesen. All dies führt zu Konflikten, in die ihr hineingezogen werdet. Dabei könnt ihr entscheiden, ob ihr euch den Siedlern anschließen oder lieber für die Rebellen kämpfen wollt.

Werdet ihr euch eines der beiden Spiele holen?

