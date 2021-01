King of Seas: Action-Rollenspiel sticht in See – Der offizielle Trailer zum Launch

"King of Seas" ist ab sofort erhältlich.

In einer aktuellen Mitteilung wiesen die Indie-Entwickler von 3DClouds darauf hin, dass ihr neues Projekt „King of Seas“ ab sofort erhältlich ist.

Wie es der Name bereits andeutet, haben wir es bei „King of Seas“ mit einem Titel zu tun, der euch in die Welt der Piraten verfrachtet. Spielerisch dürfen wir uns auf ein etwas anderes Action-Rollenspiel freuen, in dem es darum geht, sich in einer prozedural generierten Welt das zurückzuholen, das einem genommen wurde. Dank der prozeduralen Generierung der Spielwelt ist laut offiziellen Angaben auf lange Sicht für Abwechslung gesorgt.

Stecht in See und erobert die Welt

Atmosphärische Effekte nehmen in „King of Seas“ aktiven Einfluss auf das Gameplay. Ihr segelt während eines Sturms auf eigene Gefahr, entkommt den Feinden und solltet immer im Hinterkopf behalten, dass auf die Windrichtung geachtet werden muss – auch um im Kampf die Oberhand zu behalten und eure Widersacher in die Schranken zu weisen.

„In einer grausamen Handlung kämpfst du darum, das wiederzuerlangen, was dir genommen wurde und begibst dich auf ein episches Abenteuer in einer fantastischen Welt, voller Schlachten, vergessenen Inseln und Schätzen. Ein Universum voller faszinierender Charaktere und atemberaubender Missionen wird dich auf deinem Streben, der König aller Piraten zu werden, gefesselt halten“, heißt es weiter.

„King of Seas“ ist ab sofort für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 sowie Nintendos Switch erhältlich und zeigt sich passend zum Release im offiziellen Launch-Trailer.

