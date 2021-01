Hitman 3: Test-Wertungen in der Übersicht

"Hitman 3" kommt in dieser Woche auf den Markt. Ob das neuste Abenteuer von Agent 47 etwas taugt. verrät die Übersicht über die bisherigen Testwertungen.

Ab morgen könnt ihr in der Rolle von Agent 47 erneut zum Auftragskiller werden.

Zu „Hitman 3“ wurden die ersten Testberichte veröffentlicht. Auf Metacritic kamen zunächst elf Reviews zusammen. Sie ließen den Metascore bei einem Wert von 85 einpendeln. Das heißt, ihr könnt das neuste Abenteuer von Agent 47 bedenkenlos kaufen.

Das sagen die Tester

PSU : „Mit Hitman 3 schließt Entwickler IO Interactive in zuversichtlicher Stimmung die ‚World of Assassination‘-Trilogie ab. Die Lehren aus den letzten fünf oder sechs Jahren haben ihren Weg in eine Serie gefunden, die auf ihrem Weg mehr als einmal tot und begraben schien. Wie bei den Vorgängern gibt es neben den Höhen auch einige Tiefen, aber diese Höhen? Sie sind wirklich etwas Besonderes und machen die Zukunft von IO Interactive zu einer spannenden Angelegenheit.“

Push Square: „IO Interactive hat die Gameplay-Formel bis zur Perfektion verfeinert und läuft hier zur Höchstform auf, indem Missionen wie Dartmoor entworfen wurden, in denen man sich stundenlang verlieren kann, um ein Mordgeheimnis zu lösen, das weitgehend unabhängig von den Ereignissen des Kernspiels ist. Der Prozess, jedes Level zu enträtseln, zu dekonstruieren und dann den perfekten Silent Assassin-Durchlauf auszuführen, gehört zum größten Spaß, den man derzeit auf der PS5 haben kann.“

Trusted Reviews: „Hitman 3 ist ein gelungener Abschluss der Stealth-Trilogie von IO Interactive, auch wenn es nicht den Ehrgeiz erreicht, den die Erzählung vorgibt, und oft den Fokus auf das verliert, was das Spiel von Anfang an so besonders gemacht hat… Sieht man über solche Schwächen hinweg, findet man die mörderischen Spielereien intakt und bekommt weiterhin eine hervorragend fesselnde Erfahrung, die dazu ermutigt, die Level immer wieder zu spielen.“

Carolequintaine: „Hitman 3 ist ein würdiger Nachfolger seiner Vorgänger, viel schöner und aktueller. Die vielfältigen Möglichkeiten und die Handlungsfreiheit inmitten der verschiedenen schönen Umgebungen machen das Spiel zu einer äußerst angenehmen Reise.“

Test-Wertungen in der Übersicht

Nachfolgend seht ihr eine Liste mit den bisherigen Testergebnissen. In den kommenden Tagen dürften auf Metacritic weitere Wertungen hinzukommen.

GameSpew – 90

IGN – 90

PlayStation Universe – 90

Push Square – 90

Vandal – 82

MGG Spain – 82

TheSixthAxis – 80

Hobby Consolas – 80

Gamer.nl – 80

Trusted Reviews – 80

Carole Quintaine – 80

Erscheinen wird der Titel am 20. Januar 2021 für verschiedene Systeme. Dazu zählen PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia, Switch und PC. Mehr zu „Hitman 3" erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

