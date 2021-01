Sony Santa Monica: God of War-Macher arbeiten offenbar an einer neuen Marke für die PS5

Sony Santa Monica arbeitet an "God of War: Ragnarok".

Bereits im vergangenen Jahr sprachen die Entwickler der Sony Santa Monica Studios über ihre Pläne für die PlayStation 5 und bestätigten ein erstes Projekt.

Hierbei haben wir es mit dem Action-Titel „God of War: Ragnarok“ zu tun, der die Geschichte des gefeierten „God of War“-Reboots (PS4, 2018) weitererzählen wird. Wie aus einer aktuellen Stellenausschreibung von Sony Santa Monica hervorgeht, befindet sich allerdings noch ein zweiteres Projekt für die PlayStation 5 in Arbeit. Für dieses wird aktuell nach einem erfahrenen Art-Director gesucht, der das Studio bei den Arbeiten an dem noch geheimen Projekt unterstützen soll.

„Wir suchen einen erfahrenen Art Director für die Entwicklung eines neuen unangekündigten Titels“, heißt es in der besagten Jobanzeige kurz und knapp. Da im weiteren Verlauf von einer „ganz neuen Reise“ die Rede ist, wird spekuliert, dass sich hinter dem Ganzen in der Tat eine neue Marke befinden könnte, die sich derzeit bei den Sony Santa Monica Studios in der Mache befindet.

Das Studio selbst wollte sich zu den aktuellen Spekulationen bisher nicht äußern. Da „God of War: Ragnarok“ für einen Release in diesem Jahr vorgesehen ist, können wir aber wohl davon ausgehen, dass das neue Abenteuer von Kratos erst einmal in den internen Fokus rückt, während die in der Stellenanzeige angesprochene neue Marke zu einem späteren Zeitpunkt enthüllt wird.

Sollten sich konkrete Details von offizieller Seite ergeben, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

