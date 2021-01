Final Fantasy VII: Markenschutz für Ever Crisis und mehr auch im Westen beantragt

Vor wenigen Tagen erreichte uns die Meldung, dass Square Enix in Japan den Schutz für mehrere Markennamen beantragte, die offenbar in Zusammenhang mit "Final Fantasy VII" stehen. In der Zwischenzeit wurde der Markenschutz auch im Westen beantragt.

"Final Fantasy VII": Arbeitet Square Enix an mehreren neuen Projekten?

Vor ein paar Tagen berichteten wir bereits, dass sich Square Enix dazu entschloss, in Japan den Markenschutz für mehrere Namen zu beantragen, die mehr als offensichtlich mit „Final Fantasy VII“ in Verbindung stehen.

Zum einen hatten wir es hier mit „Ever Crisis“ zu tun, das möglicherweise auf einen Nachfolger oder ein Prequel zu den beiden Spin-offs „Crisis Core: Final Fantasy VII“ (PSP, 2007) beziehungsweise „Before Crisis: Final Fantasy VII“ (Mobile, 2004) hindeuten könnte. Nach dem Markenschutz in Japan wurde „Ever Crisis“ nun auch in Europa und Kanada markentechnisch geschützt.

Steht eine Neuankündigung bevor?

Selbiges gilt für das Logo des aus „Final Fantasy VII“ bekannten Shinra-Konzerns, das sich Square Enix zunächst in Japan sicherte und sich am 19. Januar 2021 auch vom europäischen Amt für Patent- und Markenschutz sichern ließ. Da sich Square Enix zu den geschützten Marken nicht weiter äußern wollte, kann natürlich nur spekuliert werden, was sich hinter dem Ganzen im Detail versteckt.

Denkbar wäre beispielsweise, dass sich in der Tat Spin-offs für die Konsolen, den PC oder die Mobile-Plattformen in Entwicklung befinden. Doch auch die zweite Episode des „Final Fantasy VII“-Remakes, die unbestätigten Berichten zufolge kurz vor ihrer Enthüllung stehen könnte, wird von der Gerüchteküche mit den neuen Markenschutzanträgen in Verbindung gebracht.

Möglicherweise erfahren wir in den nächsten Monaten mehr.

Quelle: EUIPO

