GTA Online: Die Inhalte und Boni der Woche in der Übersicht

Auch in dieser Woche bekommt der Online-Titel "GTA Online" neue Inhalte und Boni spendiert. Wir verraten euch, worauf ihr euch im Detail freuen dürft.

"GTA Online" wird weiter mit neuen Inhalten unterstützt.

Auch im neuen Jahr wird der von Rockstar Games entwickelte Online-Mehrspieler-Titel „GTA Online“ weiter mit neuen Inhalten und Updates unterstützt.

Wie das Studio bekannt gab, stehen ab sofort die Inhalte und Boni der Woche bereit. Geboten wird unter anderem der „Vapid Slamtruck“, der ab sofort bei „Southern San Andreas Super Autos“ erworben werden kann. Während in der Bunkerserie und für Gunrunning-Verkäufe die doppelte Anzahl an Erfahrungspunkten und GTA-Dollar wartet, wurde in den kommenden Tagen die Forschungsgeschwindigkeit im Bunker verdoppelt.

Ein ausgewaschenes Vapid-T-Shirt wartet in dieser Woche auf alle Spieler, die sich in „GTA Online“ einloggen. Wer sein Glück auf die Probe stellen möchte, kann mit dem „Vapid Peyote Custom“ den Hauptpreis der Woche am Glücksrad abstauben.

Schnäppchenjäger hingegen erhalten 40 Prozent Rabatt auf alle Bunker, 30 Prozent Rabatt auf zugehörige Anpassungen und Upgrades, 25 Prozent auf den „Vapdi Winky“ sowie 40 Prozent auf die „Vapid GB200“, den „Vapid Caracara und den „Vapid Caracara 4×4“ und den „HVY APC“.

Anbei die Übersicht über die aktuellen Prime-Boni.

Die Prime-Boni der Woche in der Übersicht

Prime-Gaming-Boni: 200.000 GTA-Dollar fürs Spielen in dieser Woche und das Sonar für die Kosatka kostenlos

Prime-Gaming-Rabatte: 80 Prozent Rabatt auf den Pegassi Osiris und 70 Prozent auf den Progen PR4

