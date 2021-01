Hitman 3: PS5 vs Xbox Series X/S im Analyse-Video

"Hitman 3" kam am Mittwoch auf den Markt.

Passend zum Launch von „Hitman 3“ nahm sich Digital Foundry den New-Gen-Versionen des IO Interactive-Titels an und verglich dabei die Performance auf den Konsolen PS5, Xbox Series X und Xbox Series S.

Auch wenn alle Versionen auf einem hohen Niveau sind, gibt es Unterschiede. Digital Foundry berichtet, dass Microsofts neue Flaggschiff-Konsole das Spiel mit einer 4K-Auflösung berechnet, während die PS5 auf eine Auflösung von 1800p kommt. Im Fall der Xbox Series S sind es 1080p.

„Ich weiß, dass Xbox-Fans auf ein Spiel wie dieses gewartet haben“, so Digital Foundrys John Linneman. „Hier ist es also, wir haben eine höhere Auflösung auf der Xbox Series X gegenüber der PS5, aber beide haben natürlich die gleichen Texturen. Ich denke, die Schattenqualität war tatsächlich ein bisschen anders. Mir ist aufgefallen, dass die Xbox Series X im Vergleich zur PlayStation 5 und auch zur Xbox Series S höher aufgelöste Schatten hat.“

Meist stabile 60 FPS

In Bezug auf die Performance von „Hitman 3“ auf den Next-Gen-Konsolen berichtet Digital Foundry, dass alle drei Versionen meist mit stabilen 60 FPS laufen. Im unten eingebundenen Video könnt ihr allerdings gelegentliche Einbrüche erkennen. Eine dieser Ausnahmen bildet die Mendoza-Mission in Argentinien, wo auf den Xbox-Konsolen in einem Feld am Rande des Levels zwischen 50 und 60 FPS erreicht werden. Die PS5 hat die Einbrüche an dieser Stelle nicht.

Auf den Last-Gen-Systemen erreicht „Hitman 3“ eine Framerate von 30 FPS, mit Ausnahme der PS4 Pro, die eine sogenannte 1080p60 „Frame Interpolated“-Option bietet.

Unabhängig von den kleineren Unterschieden hat IO Interactive ein durchaus beeindruckendes Spiel veröffentlicht, das auf den PlayStation-Systemen mit besonderen Features punkten kann. Dazu zählen die Features des DualSense-Controllers der PS5. Käufer der PS4-Version können wiederum in einen VR-Modus eintauchen, der die Spielerfahrung deutlich immersiver gestaltet.

Mehr zu „Hitman 3“ erfahrt ihr wie gewohnt in unserer Themen-Übersicht. Zunächst solltet ihr euch allerdings nicht das neue Analyse-Video von Digital Foundry entgehen lassen.

