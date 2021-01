Immortals Fenyx Rising: Zeitlich begrenztes Crossover mit Blood of Zeus gestartet

"Immortals Fenyx Rising" ist für die Konsolen und den PC erhältlich.

Nachdem bereits vor dem Release versprochen wurde, dass das Action-Adventure „Immortals Fenyx Rising“ nach dem Launch mit frischen Inhalten unterstützt wird, steht ab sofort ein zeitlich begrenztes Event bereit.

Hierbei haben wir es mit einem Crossover mit der Netflix-Serie „Blood of Zeus“ zu tun, das mit sofortiger Wirkung startet. Bis zum kommenden Donnerstag, den 28. Januar 2021 kann im Rahmen des Crossovers eine Quest in Angriff genommen werden, die auf „Blood of Zeus“ basiert. Des Weiteren wird es möglich sein, ein exklusives Charakter- und Waffen-Paket im Stil der Netflix-Serie freizuschalten.

Die Instinkte eines Dämonenjägers sind geplant

Die zeitlich begrenzte Quest trägt den Namen „Für die Familie“ und rückt mit der Chimära und dem Cerberus zwei mystische Kreaturen in den Mittelpunkt, die sich feindlich gesinnt gegenüberstehen. Als Belohnung für den Abschluss der Quest gibt es einen Adler-Anhänger und neue Charakter- Anpassungsgegenstände, die optisch von „Blood of Zeus“ inspiriert sind.

Zum Thema: Immortals Fenyx Rising: Hinweis auf eine Demo-Version für PS4 aufgetaucht

„Hier sind die Instinkte eines Dämonenjägers gefragt. Fenyx testet das Schicksal mit dem neuen Waffen-Paket, das neue themenbasierte Skins für das Schwert, die Axt und den Bogen beinhaltet“, so die Entwickler. Des Weiteren wartet ein neues Charakter-Paket, das sich ebenfalls an „Blood of Zeus“ anlehnt und Fenyx in die Fußstapfen des Halbgottes Heron treten lässt.

„Dieses Paket enthält eine themenbasierte Rüstung, einen Helm, Flügel, ein Reittier und einen Gefährten. Beide Pakete können auch nach dem Crossover-Event zu jeder Zeit erworben werden“, heißt es abschließend.

