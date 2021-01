Destruction AllStars: Neuer Trailer stellt die spielbaren Charaktere vor

"Destruction AllStars" erscheint im Februar 2021.

Wenige Wochen vor dem offiziellen Release stellten Sony Interactive Entertainment und die Entwickler von Lucid Games einen frischen Trailer zu „Destruction AllStars“ bereit.

In diesem gehen die Macher etwas näher auf die 16 verschiedenen Charakteren ein, auf die ihr in „Destruction AllStars“ zurückgreifen könnt. Darüber hinaus warten rasant geschnittene Spielszenen aus dem Action-Rennspiel. Nachdem das neue Werk von Lucid Games zunächst in Form eines Vollpreis-Titels erscheinen sollte, wurde vor einigen Wochen bekannt gegeben, dass „Destruction AllStars“ im Februar über den PlayStation Plus-Dienst für die PlayStation 5 veröffentlicht wird.

Auf der Suche nach dem Totalschaden

In „Destruction AllStars“ warten unterschiedliche Modi auf die Spieler. „Massaker“ versteht sich beispielsweise als ein klassisches Deathmatch, in dem es darum geht, in einer vorgegebenen Zeit so viele gegnerische Fahrzeuge wie möglich zu zerstören. In „Motornado“ hingegen müsst ihr Zahnräder einsammeln, die verletzte oder eliminierte Gegner hinterlassen, um Punkte zu sammeln und den Sieg davonzutragen.

Ein Tutorial ist ebenfalls an Bord und bietet Neulingen die Möglichkeit, sich zunächst mit den spielerischen Eigenheiten von „Destruction AllStars“ vertraut zu machen, ehe der Weg in die Arena und somit die Action des Multiplayer-Titels führt.

Abonnenten können „Destruction AllStars“ in den ersten zwei Monaten nach dem Release über PlayStation Plus ohne zusätzliche Kosten herunterladen.

