Hitman 3: Feierte den erfolgreichsten Digital-Launch der Seriengeschichte

"Hitman 3" feierte einen erfolgreichen Start.

Mit „Hitman 3“ gingen die Abenteuer des ikonischen Protagonisten Agent 47 auf dem PC und den Konsolen in dieser Woche in ihre nächste Runde.

Nachdem die technischen Probleme bei der Übertragung der Fortschritte aus den Vorgängern bereits auf einen Ansturm zum Launch hindeuteten, bestätigten nun auch die verantwortlichen Entwickler von IO Interactive, dass „Hitman 3“ einen erfolgreichen Start feierte. So ist von nicht weniger als dem erfolgreichsten Digital-Launch der Seriengeschichte die Rede. Konkrete Zahlen nannte das dänische Studio allerdings nicht.

Weitere Unterstützung nach dem Launch versprochen

„Hitman 3“ ist für den PC, die Xbox One, die Xbox Series X/S, die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 erhältlich und umfasst neben komplett neuen Arealen auch die Inhalte der beiden Vorgänger „Hitman“ und „Hitman 2“. Genau wie es bereits bei den letzten Titeln der Fall war, soll „Hitman 3“ nach dem Release langfristig mit neuen Inhalten und Updates versehen werden.

„Hitman 3-Spieler können Locations aus den vorherigen Spielen der Trilogie importieren, wenn sie diese besitzen, und erhalten so Zugang zu über 20 Schauplätzen der Reihe. Alle Verbesserungen hinsichtlich Rendering, Animationen und KI, die mit Hitman 3 eingeführt werden, können in allen drei Spielen genutzt werden – so wird Hitman 3 zur ultimativen Plattform, um die gesamte der „World of Assassination-Trilogie zu spielen“, so die Macher zum Abschluss der Trilogie.

HITMAN 3 has arrived! And it’s the biggest digital launch in franchise history. pic.twitter.com/7j8rDkEhAa — IO Interactive (@IOInteractive) January 22, 2021

