Resident Evil 7: Technisches Upgrade für die PS5 & Xbox Series X/S in Arbeit?

"Resident Evil 7": Wird der Titel für die neuen Konsolen optimiert?

Im Rahmen des gestrigen Livestreams nahm Capcom mehrere Ankündigungen vor und enthüllte unter anderem den finalen Releasetermin und den Multiplayer-Modus von „Resident Evil Village“.

Allem Anschein nach wird es mit diesen Ankündigungen allerdings noch nicht getan sein. Laut dem als verlässliche Quelle geltenden Insider „Dusk Golem“ bereitet Capcom derzeit nämlich weitere Überraschungen vor, mit dem der 25. Geburtstag der „Resident Evil“-Franchise in diesem Jahr gefeiert werden soll. Darunter ein Next-Gen-Upgrade für das 2017 veröffentlichte „Resident Evil 7“.

Konkrete Details zu den technischen Verbesserungen, die das 2017 veröffentlichte Horror-Abenteuer im Zuge des Next-Gen-Patches spendiert bekommt, konnte oder wollte „Dusk Golem“ nicht nennen. Wir können aber wohl von den üblichen Optimierungen wie einer Darstellung in 4K und/oder 60 Bildern die Sekunde ausgehen. Sollten uns diesbezüglich weitere Details erreichen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

Ein weiteres Thema, das „Dusk Golem“ ansprach, war die VR-Unterstützung von „Resident Evil Village“, die bisher nicht von offizieller Seite bestätigt und auch im gestrigen Livestream nicht thematisiert wurde. Laut „Dusk Golem“ wäre denkbar, dass dieses Feature im Laufe der Entwicklung gestrichen wurde. „Ich weiß, dass VR irgendwann vorhanden war, aber ich kenne den aktuellen Status nicht. Um VR zu machen, brauchen sie eine konstante Performance im Bereich der Motion-Sickness“, so der Insider weiter.

Offiziell kommentiert oder gar bestätigt wurde das Ganze bisher allerdings nicht. „Resident Evil Village“ erscheint im Mai 2021 für den PC, die Xbox One, die Xbox Series X/S, die PlayStation 4 und die PlayStation 5.

I know VR was in at some point, I don’t know the current status. To do VR they need a consistent performance for motion sickness, I guess to see. There is other things that are 100% happening they for some reason didn’t mention here though, like the RE7 Next-Gen patch though. https://t.co/1zNHti0k0x

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) January 21, 2021